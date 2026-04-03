Григор Димитров загуби от Феликс Оже-Алиасим на гладиаторската арена в Ним

Григор Димитров стартира сезона си на клей с поражение в демонстративния UTS турнир, отстъпвайки на Феликс Оже-Алиасим с 2:3 (10:16 20:13 16:11 12:14 1:2). Мачът се игра по уникален формат - четири четвъртини по 8 минути, като двамата разменяха точки почти равностойно и се стигна до решаващата пета част – „внезапна смърт“.

Българинът имаше шанс за победа. Той стигна до мачбол след грешка на канадеца при сервис, но Оже-Алиасим взе следващите две разигравания и си осигури успеха и място на полуфиналите.

Димитров ще се върне на корта в събота за мача за петото място срещу един от загубилите в другите четвъртфинали.

Амфитеатърът в Ним, където се проведе срещата – арена с вековна история, предизвика трудности за двамата тенисисти заради силния вятър и специфичното състояние на корта. Топките отскачаха високо, което ограничи възможностите за агресивна игра.

Правилата на UTS турнира също оказаха влияние върху резултата. Играчите нямаха право на втори сервис, а използването на „карта“, която прави следващото разиграване три точки, добави стратегически елемент.