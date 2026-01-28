БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежка катастрофа с тир край Телиш, загинал е 58-годишен мъж
Чете се за: 01:40 мин.
С 13 километра се е "стопила" опашката от...
Чете се за: 04:50 мин.
20% от учениците в Пловдив са болни
Чете се за: 01:15 мин.

Грипна епидемия в Пловдив: учениците минават онлайн до 6 февруари

Чете се за: 01:20 мин.
Деца
учениците варна връщат клас отмениха грипната епидемия
От днес в област Пловдив е обявена грипна епидемия, а учениците преминават на онлайн обучение до 6 февруари.

Най-много болни има сред малките деца от 0 до 4 години и учениците от 5 до 15 години. Само за няколко дни броят на заболелите деца е скочил почти двойно – от около 200 на 10 000 до 380 на 10 000.

По данни на Регионалната здравна инспекция над 20% от учениците са отсъствали от училище още през миналата седмица. Рязко се е увеличил и броят на болните учители – от около 7% на над 20%.

Заради епидемията:

обучението е онлайн
забраняват се свижданията в болниците
отменят се детските и женските консултации
временно се спират профилактичните прегледи и имунизациите


Изключение се прави само за ученическите олимпиади по физика и химия, които ще се проведат при специални условия.

Здравните власти призовават мерките да се спазват реално, а не само формално.

Междувременно в област Варна учениците вече са се върнали в клас, след като грипната епидемия там беше отменена. В Бургас обаче противоепидемичните мерки остават в сила до края на месеца.

