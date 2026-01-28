Грипна епидемия в Пловдив: учениците минават онлайн до 6 февруари

От днес в област Пловдив е обявена грипна епидемия, а учениците преминават на онлайн обучение до 6 февруари.

Най-много болни има сред малките деца от 0 до 4 години и учениците от 5 до 15 години. Само за няколко дни броят на заболелите деца е скочил почти двойно – от около 200 на 10 000 до 380 на 10 000.

По данни на Регионалната здравна инспекция над 20% от учениците са отсъствали от училище още през миналата седмица. Рязко се е увеличил и броят на болните учители – от около 7% на над 20%.

Заради епидемията:

обучението е онлайн

забраняват се свижданията в болниците

отменят се детските и женските консултации

временно се спират профилактичните прегледи и имунизациите



Изключение се прави само за ученическите олимпиади по физика и химия, които ще се проведат при специални условия.

Здравните власти призовават мерките да се спазват реално, а не само формално.

Междувременно в област Варна учениците вече са се върнали в клас, след като грипната епидемия там беше отменена. В Бургас обаче противоепидемичните мерки остават в сила до края на месеца.