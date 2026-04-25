Гьозтепе на Станимир Стоилов запази надежди за Европа след успех над Анталияспор

Воденият от Станимир Стоилов отбор на Гьозтепе постигна важна победа с 2:0 над Анталияспор като домакин в среща от 31-вия кръг на турската Сюперлига.

Домакините решиха изхода на двубоя още през първото полувреме. Жуан откри резултата още в първата минута, а в 22-рата Арда Куртулан удвои аванса на измирския тим.

Българско присъствие имаше както на треньорската скамейка, така и на терена. Националът Филип Кръстев започна като титуляр за Гьозтепе и остана в игра до 68-ата минута, когато бе заменен от Угур Йълдъз.

С успеха Гьозтепе се доближи на четири точки от Бешикташ три кръга преди края на сезона и запази надежди за участие в европейските клубни турнири. Истанбулският гранд обаче е с мач по-малко и при евентуална победа над последния Карагюмрюк ще направи решителна крачка към четвъртото място.

В същото време поражението усложни ситуацията за Анталияспор, който остава само с две точки пред първия отбор в зоната на изпадащите - Кайзериспор.