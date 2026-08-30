Хакан Чалханоглу изстреля Интер към втора поредна победа в Серия А

Интер продължи без грешка в началото на сезона в Серия А, след като победи Каляри с 1:0 като гост във втория кръг на италианското първенство. Единственото попадение на „Унипол Домус“ беше дело на Хакан Чалханоглу още в деветата минута, а тимът на Кристиан Киву създаде достатъчно възможности за далеч по-убедителен успех.

"Нерадзурите“ поеха инициативата от самото начало и постепенно пренесоха играта в половината на домакините. Натискът им даде резултат още в 9-ата минута. Николо Барела получи топката и я подаде към Чалханоглу, който с прецизен удар от дистанция намери долния ъгъл за 1:0.

За турския полузащитник това беше второ попадение от началото на сезона. Чалханоглу стана едва вторият халф на Интер в ерата на трите точки за победа, който се разписва във всеки от първите си два мача за сезона в Серия А след Тиаго Мота през кампанията 2011/12.

Интер продължи да търси втори гол. В 23-ата минута Лаутаро Мартинес стреля опасно покрай вратата, а малко след това Мануел Аканджи се размина на сантиметри с попадение след центриране на Федерико Димарко. В 28-ата минута вратарят Елиа Каприле трябваше да се намесва решително след удар от воле на Димарко.

Натискът на гостите продължи. Барела опита атрактивен удар от дистанция при излезлия напред Каприле, но защитник на Каляри изчисти пред голлинията. Малко по-късно Лаутаро получи отлична възможност в наказателното поле, но ударът му беше блокиран.

Интер се оттегли на почивката само с гол аванс въпреки сериозното си превъзходство. Гостите отправиха общо 16 удара през първото полувреме, но добрите намеси на Каприле и неточността в завършващата фаза запазиха интригата.

След почивката картината не се промени особено. В 51-вата минута Чалханоглу изведе технично Лаутаро, но аржентинецът стреля покрай близката греда. Две минути по-късно Каприле направи една от най-добрите си намеси в мача, спасявайки удар на Себастиано Еспозито след отлична акция на Барела.

Кристиан Киву направи тройна смяна в 65-ата минута, като в игра се появиха Маркус Тюрам, Пьотр Желински и Къртис Джоунс. Последният записа дебюта си за Интер и почти веднага стигна до удар, който след рикошет премина в корнер.

Каляри постепенно започна да поглежда по-смело към противниковата врата. В 80-ата минута Адам Оберт стреля опасно над напречната греда, а четири минути по-късно домакините получиха най-добрата си възможност. Мишел Адопо нанесе силен удар от наказателното поле, но Ян Бисек направи ключов блок и запази преднината на Интер.

В 86-ата минута Лаутаро Мартинес можеше окончателно да сложи точка на спора, но Каприле отново спаси и остави Каляри в мача до последния сигнал.

Домакините не успяха да намерят изравнителен гол и Интер затвори срещата при 1:0, с което остана с пълен актив след първите два кръга на Серия А. За Каляри поражението беше първо от началото на кампанията.