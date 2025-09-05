Хамас публикува видео с израелски заложници

Радикалното палестинско движение Хамас публикува видео с мъж, представен за израелски заложник, държан в Газа.

Той казва името си - Гай Гилбоа-Далал, на 22 години към момента на отвличането му на 7 октомври 2023 година.

Той е заснет да се среща с друг заложник в края на видеото, казва, че се намира в град Газа и че клипът е заснет на 28 август 2025 година.

Семейството на втория заложник, който се появява в края на клипа, не е дало разрешение да бъде разкрита самоличността му.