Хамас върна тялото на последния израелски заложник

Тялото на последния израелски заложник на Хамас вече е върнато.

Израелската армия съобщи, че терористичната групировка е предала останките на убития израелски полицай Ран Гвили.

24-годишния Гвили е бил в болничен на 7-ми октомври 2023 г., когато Хамас атакува Израел. Впуска се към границата с Газа, където е убит в кибуц Алумим, а останките му остават в плен на Хамас.

Връщането на всички живи и убити заложници на Израел е ключово условия за първата част от мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Връщането на всички заложници беше условие и за отваряне на граничния пункт Рафа между Ивицата Газа и Египет.

Днес израелските власти обявиха, че отварят частично пункта за пешеходци.

Граничният пункт Рафа е жизненоважен за хуманитарна помощ.