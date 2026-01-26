БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Чете се за: 00:22 мин.
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Чете се за: 00:30 мин.
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хамас върна тялото на последния израелски заложник

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Запази
Хамас върна тялото на последния израелски заложник
Слушай новината

Тялото на последния израелски заложник на Хамас вече е върнато.

Израелската армия съобщи, че терористичната групировка е предала останките на убития израелски полицай Ран Гвили.

24-годишния Гвили е бил в болничен на 7-ми октомври 2023 г., когато Хамас атакува Израел. Впуска се към границата с Газа, където е убит в кибуц Алумим, а останките му остават в плен на Хамас.

Връщането на всички живи и убити заложници на Израел е ключово условия за първата част от мирния план на американския президент Доналд Тръмп.

Връщането на всички заложници беше условие и за отваряне на граничния пункт Рафа между Ивицата Газа и Египет.

Днес израелските власти обявиха, че отварят частично пункта за пешеходци.

Граничният пункт Рафа е жизненоважен за хуманитарна помощ.

#върнато тяло #последен заложник #Хамас

Последвайте ни

ТОП 24

Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
1
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
2
9-годишно дете загина при тежка катастрофа в Прохода на Републиката
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
3
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас - Малко Търново
4
Двама души загинаха при тежка катастрофа на главния път Бургас -...
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на бурята е утре
5
200 милиона американци са в плен на арктически студове, пикът на...
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер
6
След рулетката с мандатите: Предстои избор на служебен премиер

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
2
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
3
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
5
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Близък изток

Израелска операция – издирват последния заложник в Газа
Израелска операция – издирват последния заложник в Газа
Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза Примирието в Газа: Дипломатически совалки за старт на втората фаза
Чете се за: 00:50 мин.
Психологическа война: Недоволство в Иран заради американска флотилия на път към региона Психологическа война: Недоволство в Иран заради американска флотилия на път към региона
Чете се за: 03:20 мин.
Ситуацията в Газа: Уиткоф и Къшнър на посещение в Израел Ситуацията в Газа: Уиткоф и Къшнър на посещение в Израел
Чете се за: 00:55 мин.
Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби Украйна обвинява Русия в масирани атаки на фона на продължаващите втори ден преговори за мир в Абу Даби
Чете се за: 04:30 мин.
Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби Приключи първият етап от преговорите в Абу Даби
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство Президентът Илияна Йотова започва срещите си по назначаване на служебно правителство
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г. ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във врачанското...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Разнобой в кабинета: Премиерът и външният министър в задочен спор...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Български астрономи изследваха звезда с магнитно поле, което е...
Чете се за: 02:25 мин.
Още
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната епидемия
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ