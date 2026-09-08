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Ханзи Флик: Имаме качествата да спечелим Шампионската лига

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Чете се за: 02:25 мин.
Спорт
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Всички големи клубове мечтаят за трофея, заяви треньорът на Барселона.

Ханзи Флик: Имаме качествата да спечелим Шампионската лига
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Треньорът на Барселона Ханзи Флик говори на пресконференция преди домакинския мач утре срещу Фейенорд на старта на Шампионската лига. Той изрази надежда, че тимът му може да се пребори за трофея в края на сезона.

"Всички големи клубове мечтаят за Шампионската лига, това е най-престижният турнир и имаме качествата да го спечелим. Но трябва и да го направим", бяха първите думи на германския специалист на пресконференцията.

"Има много добри футболисти, но важен е отборът. Всички трябва да даваме всичко всеки ден. Постигнахме четири победи в четири мача, но не беше лесно. Може би има играчи, които не са доволни от ситуацията си, но трябва да се борят за място. Трудно е да се поддържа постоянно добра атмосфера в съблекалнята, защото има титуляри и резерви. Винаги се опитвам да говоря лично с футболистите, особено тези, които не играят. Трябва да бъдем позитивни и да си помагаме. Трябва да бъдем единни на терена, за да се борим, да си помагаме, смята той.

"Нашата мечта е да спечелим и титлата за трета поредна година. Работим за това, тъй като е специално", добави Флик.

"Ламин (б. а. - Ямал) може сам да решава мачове и се подобрява с всеки изминал ден. Той се забавлява и в новия роля на капитан. Това е важно, за да дава максимума. Антъни Гордън иска да вкарва, да създава положения. Той вече вкарва и съм много доволен от приноса му в защита и атака", каза още треньорът.

"Разбира се, че имаме фантастични футболисти и ще се радвам някой от тях да спечели "Златната топка", но това не е моя работа", смята германецът.

"Ще се адаптираме към съперника, не прекалено, но ще го направим. Постигнахме добри резултати последните две години, но мачовете с Атлетико ни костваха много. Ще видим какво ще стане, но засега съм много доволен", завърши Ханзи Флик

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Барслона #Ханзи Флик

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