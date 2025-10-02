БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...
Чете се за: 02:32 мин.
Премиерът Желязков за задържания българин от Израел:...
Чете се за: 00:57 мин.
Българин, част от хуманитарната флотилия за Газа, е сред...
Чете се за: 03:50 мин.

Ханзи Флик: Трябва да си вземем поуки от загубата от ПСЖ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Наставникът на Барселона смята, че поражението ще даде ценен урок на възпитаниците му.

Ханзи Флик
Снимка: БТА
Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик призна, че Пари Сен Жермен заслужено е спечелил с 2:1 в мач от втория кръг на Шампионска лига.

Французите стигнаха до успеха като гости с гол в последната минута на Гонсало Рамош.

"ПСЖ има скорост, свежест, високо ниво. След като повишиха оборотите, те заслужиха победата. Имахме много мачове през последните седмици, така че ще се срещнем в петък и анализираме. Всички ще говорим за този мач и какво трябва да подобрим. 100 процента съм уверен, че играем на нивото на ПСЖ, но трябва да го правим през всичките 90 минути. Целият отбор трябва да работи здраво, целият отбор трябва да се защитава, целият отбор трябва да използва пространствата, целият отбор трябва да участва в контрола на топката... Видяхте, че в ПСЖ всеки иска топката, знае как да използва пространството на терена и знае как да играе един на един. Трябва да се поучим от това“, каза Флик.

Според него каталунците не са контролирали случващото се на терена през последните 2/3 от мача.

"В този мач просто не бяхме на едно ниво. Вярвам в моя отбор, но днес не показахме най-добрата си страна. След 35-ата минута ПСЖ пое контрола върху мача. Не успяхме да покажем пълния си потенциал, а това също е много важно в Шампионската лига. Заслужена победа за съперника", добави германският спец.

Наставникът смята, че поражението ще даде ценен урок на възпитаниците му.

"Все пак смятам, че всеки опита даде най-доброто от себе си, но през второто полувреме някои от футболистите показаха признаци на умора, а когато не си достатъчно свеж, това веднага си проличава на терена. Има разочарование. При 1:1 трябваше да се браним по-добре в края, по-интелигентно, но не се получи. Убеден съм, че ще си извлечем поуките от тази загуба", каза още той.

Защитаващият титлата си от миналия сезон ПСЖ е трети в класирането с 6 точки. Барселона е на 16-о място с 3 пункта. В третия кръг парижкият отбор ще играе срещу германския Байер Леверкузен, докато каталунците ще се изправят срещу гръкция Олимпиакос. И двата мача ще се проведат на 21 октомври.

# Барселона #Ханзи Флик #Пари Сен Жермен #ПСЖ

