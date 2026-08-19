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Хари Кейн иска да остане в Байерн Мюнхен и след края на настоящия сезон

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Спорт
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Нападателят получи "Златната обувка" за най-добър голмайстор в европейските първенства през миналия сезон

Хари Кейн
Снимка: БТА
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Хари Кейн от Байерн Мюнхен намекна, че иска да остане в отбора и след края на този сезон, след като в сряда получи "Златната обувка" като най-добър голмайстор в европейските първенства през миналия сезон с 36 гола в Бундеслигата.

"Бих искал да благодаря на Байерн, на персонала, на треньорите и на съотборниците ми – без тях нямаше да стоя тук", заяви той по време на церемонията по връчването на наградата, която се състоя в музея на Байерн в "Алианц Арена".

Той спечели тази награда и през 2024 година, отново докато играеше за Байерн.

"За да спечелиш такава награда, се изисква много упорита работа. Опитвам се да помагам на отбора колкото мога по-добре. Миналият сезон беше изключителен и съм много горд. Това беше най-добрият сезон в кариерата ми досега. Чувствам се като у дома си в Байерн и в отбора. Винаги си поставяме високи цели и искаме да направим същото и през този сезон", каза капитанът на английския национален отбор.

Договорът му изтича след една година и скоро ще проведе разговори с клуба за евентуално удължаване, за да остане в Бундеслигата.

"Лигата е много атакуваща; дори и да водиш с 2:0 или 3:0, мачът все още може да се обърне на 180 градуса. Не е само при нас – вижда се навсякъде; това е лига за нападатели", добави Кейн. "Много играчи искат да покажат на какво са способни и да отбелязват голове, което ни устройва напълно – искаме да правим същото и да печелим", каза още нападателят.

По време на церемонията съотборникът му Джошуа Кимих го поздрави чрез предварително записан видеоклип.

"Той е важен не само заради решаващите си голове, но и заради асистенциите си. И защото се бори и се защитава", каза германецът.

Лука Тони, бивш нападател на Байерн и носител на "Златната обувка" за сезон 2005-06, беше специален гост и изнесе реч.

Преди церемонията ръководството на Байерн изрази възхищението си от постиженията на Кейн и заяви, че той вече трябва да бъде сред претендентите за "Златната топка" като най-добър играч в света, която ще бъде връчена в Лондон на 26 октомври.

Капитанът Кейн изведе Англия до полуфиналите на световното първенство с шест гола и само късния обрат в мача на Аржентина попречи на "Трите лъва" да стигнат до финала. Байерн също достигна полуфиналите на Шампионската лига през миналия сезон, като Кейн отбеляза 14 гола.

Очаква се негови съперници за "Златната топка" да бъдат нападателят на Реал Мадрид и капитан на Франция Килиан Мбапе, крилото на Пари Сен Жермен Хвича Кварацхелия и испанското дуо, спечелило световното първенство – Родри или Ламин Ямал.

#Хари Кейн #Байерн Мюнхен

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