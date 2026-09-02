Харви Елиът премина във Валенсия

Полузащитникът на Ливърпул Харви Елиът премина в испанския Валенсия с едногодишен договор под наем. Това ще бъде втори пореден сезон, който 23-годишният футболист прекарва далеч от „Анфийлд“ след не особено успешния му престой в Астън Вила миналата година, пише агенция ДПА.

Бившият играч от академията на Фулъм се присъедини към Вила в търсене на повече възможности, след като записа само два мача като титуляр в шампионската кампания на Ливърпул през сезон 2024/2025, в която тимът спечели титлата във Висшата лига.

Елиът обаче беше ограничен до само девет двубоя за отбора, воден от мениджъра Унай Емери, който се отказа от задействане на клауза за закупуването му за 35 милиона британски лири.

Така Харви Елиът се завърна в Ливърпул през лятото и получи някои шансове от новия мениджър Андони Ираола в предсезонната подготовка, но оттогава не беше ползван за срещите с Нюкасъл и Нотингам Форест в началото на сезона.

Елиът става вторият английски футболист, който напуска клуба, за да започне ново предизвикателство в чужбина, след като Къртис Джоунс премина с постоянен трансфер в Интер миналия месец. 22-годишният футболист, който прекара четири години на „Анфийлд“, записа 22 мача за първия отбор на „червените“, отбелязвайки 1 гол.

Ливърпул обяви и подписването на дългосрочен договор с 18-годишния вратар Лука Бругманс от Генк, но той ще остане под наем в белгийския отбор до края на настоящия сезон.