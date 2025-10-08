БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали...
Чете се за: 01:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хаусен отпадна от състава на Испания за квалификациите с Грузия и България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Централният бранител е с мускулна умора.

дийн хаусен вече играч реал мадрид
Снимка: БТА
Слушай новината

Футболистът на Реал Мадрид Дийн Хаусен и националния отбор на Испания отпадна от състава за световните квалификации с Грузия в Елче (11 октомври) и с България във Валядолид (14 октомври). Централният бранител е със симптоми на мускулна умора и вече напусна тима, за да не се стигне до сериозна контузия.

Той е заменен в състава на Луис де ла Фуенте от защитника на Атлетик Билбао Аймерик Лапорт. Последният се завръща в тима на Испания, за който не е играл от ноември миналата година.

Дийн Хаусен стана поредният футболист на Испания, който отпадна за световните квалификации, след Ламин Ямал, Нико Уилямс, Родри. Контузен е още Гави, а Алваро Мората не бе извикан от селекционера Де ла Фуенте.

Свързани статии:

Ламин Ямал пропуска мача с България
Ламин Ямал пропуска мача с България
Нападателят е контузен и ще се възстановява 2-3 седмици.
Чете се за: 01:07 мин.
#Световни квалификации по футбол в зона Европа #ФК Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кога ще пуснат парното в София?
1
Кога ще пуснат парното в София?
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
2
Карл Люис, който постигна всичко във феноменалната си кариера
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната стихия (ОБЗОР)
3
"Не можем срещу природата да се борим": Царево и водната...
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват здравните власти
4
Да не се използва водата от чешмите в наводнените райони, съветват...
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за строежи в речно корито
5
Проверки в Елените: Община Несебър е издавала разрешителни за...
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти дневно трафика
6
По "Тракия" в посока София: Спират изцяло четири пъти...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Европейски футбол

Бонд. Футболният Джеймс Бонд
Бонд. Футболният Джеймс Бонд
БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България БНТ ще излъчи и световната квалификация Испания - България
Чете се за: 00:42 мин.
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков Джанлука Палиука посети музея на Христо Стоичков
Чете се за: 01:22 мин.
Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача
Чете се за: 04:32 мин.
Арсенал увеличава заплатата на един от ключовите си играчи Арсенал увеличава заплатата на един от ключовите си играчи
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за командироване на шофьори
ЕК дава България на съд заради непълно прилагане на правилата за...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Затворници се включват в събирането на боклука в София Затворници се включват в събирането на боклука в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията До 7500 лв. помощ може да получат семействата, пострадали от наводненията
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание Премиерът Желязков към министрите: Наследените проблеми вече не могат да бъдат оправдание
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"Това е цирк, стигнахме ново дъно": Идва ли краят на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Червен код за значителни валежи в седем области
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Сагата със столичния боклук - на фокус в парламента
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа е изправена пред хибридна война и...
Чете се за: 02:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ