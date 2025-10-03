Ламин Ямал пропуска мача с България

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал има контузия в слабините, която ще го извади от игра в следващите „две или три седмици“, съобщи „Мундо Депортиво“. Новината е потвърдена и от Барселона.

Това означава, че Ламин Ямал няма да играе за Испания в световната квалификация срещу България във Валядолид на 14 октомври.

По-рано през деня 18-годишният нападател попадна в разширение състава на селекционера Луис Де ла Фунте, но в крайна сметка той ще отпадне от сметките.

Ямал ще пропусне мача на Барселона срещу Севиля тази неделя. Крилото не игра около три седмици за Барселона, като се върна в игра срещу Реал Сосиедад, а след това бе в състава и срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига. Именно в мача срещу френския отбор той е получил нови болки в областта на слабините.