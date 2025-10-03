БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Луис де ла Фуенте: Играем за класиране на световното първенство, а ние говорим за Ханзи Флик

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази
Луис де ла Фуенте: Играем за класиране на световното първенство, а ние говорим за Ханзи Флик
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Селекционерът на националния отбор на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че няма конфликт с треньора на Барселона Ханзи Флик относно контузията на Ламин Ямал.

Де ла Фуенте говори пред медиите, след като обяви състава за световните квалификации срещу Грузия на 11 октомври и срещу България на 14 октомври.

"Няма конфликт с Флик. Но бях изненадан от неговите изявления, защото той е треньор и си мислех, че има тази съпричасност, каквато трябва да има между колеги. Флик каза, че националният отбор не се грижи за играчите, визирайки Ламин, но по същия начин казвам, че той е треньор и знае как ние, треньорите, се държим с играчите. Това ме изненадва, че треньор би имал такова мнение. Но без повече приказки, всеки казва каквото е имал да каже", каза де ла Фуенте, след което смъмри репортерите.

"Имаме два много важни мача за световното първенство, а изглежда, че те са на заден план и ние говорим за Флик. Играем за класиране на световното първенство, това е наистина важното. Останалото не е важно. Всеки каза каквото каза, точка. Дали Ламин е играл с контузия срещу Турция? Винаги казвам истината. Това, което се случи, е, че когато мачът приключи, той изпита някакъв дискомфорт. Но това е нормално. Нищо сериозно. Нашите медицински служби го обясниха, аз го обясних. Нищо повече. Дали след това е изпитвал дискомфорт след мача? Ами, не знам", каза още де Ла Фуенте.

Относно повиквателните за Йоренте, Баена и Бариос, треньорът каза:

"Те са играчи, които се вписват идеално в нашия план за игра и мисля, че това е техният момент. Мисля, че е време да им се даде шанс; те имат фантастичен сезон. Винаги са били на нашия радар, във всички предварителни състави, но не е лесно да попаднеш в окончателния списък."

"Отсъствието на Мората е техническо решение. Мората остава много важен за нас и ще бъде. Фактът, че не е в този състав, се дължи на сценариите, които си представяме срещу опонентите си. Той е активен играч и със сигурност ще има много добър сезон. Но най-важното сега са мачовете с Грузия и България. Трябва да продължим да създаваме това усещане, че сме сплотен национален отбор", добави той.

Свързани статии:

Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия
Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия
Испания посреща България на 14 октомври.
Чете се за: 02:22 мин.
Здравословни проблеми за Ламин Ямал след мача с България
Здравословни проблеми за Ламин Ямал след мача с България
Футболистът на Барселона бе сменен през второто полувреме.
Чете се за: 02:52 мин.
#Луис де ла Фуенте #Ханзи Флик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в двете посоки
1
Временно се ограничава движението по магистрала "Хемус" в...
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки (СНИМКИ/ВИДЕО)
2
Отвориха автомагистрала "Хемус" и в двете посоки...
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от водната стихия
3
Бедственото положение в Община Царево: Нанесени са сериозни щети от...
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище Елените
4
Граничен полицай е третата жертва на потопа в курортното селище...
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
5
Наводнени улици и централни булеварди в Бургас заради лошото време
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха системата BG-ALERT
6
Обявено е бедствено положение в Община Царево, задействаха...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш колело, отколкото да сърфираш от дивана
6
Пловдивски митрополит Николай: Много по-православно е да покараш...

Още от: Европейски футбол

В Барса чакат Фермин Лопес след паузата за национални отбори
В Барса чакат Фермин Лопес след паузата за национални отбори
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия
Чете се за: 02:22 мин.
Ангелос Постекоглу: Нищо не ме изненадва във футбола Ангелос Постекоглу: Нищо не ме изненадва във футбола
Чете се за: 01:42 мин.
Класирането – такова, каквото не е Класирането – такова, каквото не е
Чете се за: 06:47 мин.
Нова късна драма и нови три точки за Порто в Лига Европа Нова късна драма и нови три точки за Порто в Лига Европа
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили, евакуация и три жертви (ОБЗОР)
Водната стихия помете всичко: Отнесени пътища и автомобили,...
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево "Ад беше, в 2:00 ч. тръгнахме към пожарната": Евакуация и огромни щети от водната стихия в Царево
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ