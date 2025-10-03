БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Луис де ла Фуенте обяви състава на Испания за мачовете с България и Грузия

Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Испания посреща България на 14 октомври.

България Испания футбол мъже
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на испанския национален отбор по футбол Луис де ла Фуенте обяви състава си за предстоящите квалификационни мачове срещу България и Грузия, в третия и четвъртия кръг на квалификациите за световното първенство през 2026 година.

Съставът не е претърпял съществени промени, освен отпадането на контузените Дани Карвахал, Нико Уилямс, Фермин, Фабиан Руис и Гави, което позволява включването на Бариос, Маркос Йоренте, Саму и Феран Торес. Алваро Мората също отпада по треньорско решение, след като беше включен в предишния състав през септември, като при успеха срещу България с 3:0 остана неизползвана резерва и влезе от пейката в 72-ата минута при разгрома над Турция с 6:0. В групата е и новата мегазвезда на футбола Ламин Ямал, който доскоро лекуваше контузия, която получи при победата над Турция миналия месец.

Испания ще се изправи срещу Грузия в събота, 11 октомври, на стадион „Мартинес Валеро“ в Елче, а срещу България на стадион „Хосе Сориля“ във Валядолид във вторник, 14 октомври. Тренировъчният лагер ще започне в понеделник на "Сиудад дел Футбол“

Испания води в групата с пълен актив от 6 точки след разгромните победи над България и Турция миналия месец.

Съставът на Испания:

Вратари: Давид Рая, Алекс Ремиро, Унай Симон

Защитници: Маркос Йоренте, Робин Льо Норман, Пау Кубарси, Дийн Хаусен, Педро Поро, Алехандро Грималдо, Марк Кукурея, Дани Вивиан

Полузащитници: Микел Мерино, Алейш Гарсия, Родри, Мартин Субименди, Педри, Баена, Бариос

Нападатели: Дани Олмо, Феран Торес, Де Фрутос, Йереми Пино, Ламин Ямал, Микел Оярсабал, Хесус Родригес, Саму

#Национален отбор по футбол на Грузия #национален отбор по футбол на Испания #Луис де ла Фуенте #Български национален отбор по футбол за мъже

