ИЗВЕСТИЯ

Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

Здравословни проблеми за Ламин Ямал след мача с България

Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Футболистът на Барселона бе сменен през второто полувреме.

здравословни проблеми ламин ямал мача българия
Снимка: БТА
Луис де ла Фуенте успокои опасенията, свързани със състоянието на Ламин Ямал след края мача между Испания и България. Актуалните европейски шампиони взеха своето с 3:0 на Националния стадион „Левски“, а техният селекционер поясни, че звездата на Барселона има болки в гърба. Заради това крилото бе сменено през второто полувреме.

Очаква се испанецът да бъде на линия за следващия мач на „фуриите“, който ще бъде на 7 септември срещу Турция в Коня. 18-годишният талант ще пропусне днешната тренировка на своя отбор, за да е готов за официалното занимание преди срещата с турците. Ямал бе сред тези, които се отличиха с пропуски за „Ла Роха“, а головете бяха отбелязани от Микел Ойрасабал, Марк Кукурея и Микел Мерино.

Де ла Фуенте разкри, че играчите му са "разстроени“ от неспособността си да увеличат преднината.

"Ужасно взискателни сме, най-вече играчите. Те бяха разстроени от второто полувреме. Трябва да се приеме всичко като цяло“, започна той.

"Ще бъде мач от малко по-високо ниво и по-взискателен за нас. Трябва постоянно да се подобряваме и това е, което търсим. Неделя ще бъде такава. Това е сложен и комплексен месец и определено ще трябва да предприемем стъпките, които обикновено предприемаме. Да бъдем самокритични е много важно“, каза още 64-годишният специалист. Турция и Испания са с по една победа от първите си срещи и двубоят в неделя може да даде едноличен лидер на групата и фаворит за директно класиране.

Още снощи сайтът football-espana.net постави въпроса пред селекционера Луис де ла Фуенте дали Ойрасабал си е гарантирал титулярно място на върха на атаката, след като вкара гол във вратата на България и има ли предимство пред Алваро Мората, Феран Торес и Саму Омородион.

Изобщо не се притеснявам за това, защото имаме играчи, които могат да вкарват голове, и то много. На последното Европейско първенство счупихме рекорда на Испания за голове в последните етапи и го направихме с десет различни голмайстори от всички позиции. Освен това, вкарваме на всички отбори и не могат да ни обвиняват, че се разписваме само срещу по-скромни съперници“, мотивира се де Лафуенте.

#квалификации за световно първенство по футбол през 2026 година #Ламин Ямал #Национален отбор на Испания по футбол

