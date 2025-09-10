БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния

Няма опасност за населени места и за Рилския манастир

Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния
Хеликоптер на Военновъздушните сили вече гаси пожара в Природен парк "Рилски манастир".

Готовност да се включи има и втори, ако това се наложи. Пламъците са обхванали голяма територия в района на природен парк "Рилски манастир". Огнената стихия бушува във високата част на планината на над 2200 метра надморска височина.

Комисар Светослав Георгиев, директор на пожарната в Кюстендил: "Теренът е труднодостъпен, няма наличие на вода и не може да закараме техника. Вчера е имало гръмотевична буря за съжаление без дъжд, така че предполагаемата причина е мълния.
БНТ: Има ли опасност за Рилската света обител?
- Рилската света обител е през няколко хребета и няма опасност, както и за имущество на хората. За заплаха за хора също няма."

