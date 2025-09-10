Хеликоптер гаси новия пожар в Рила, вероятно е причинен от мълния

Хеликоптер на Военновъздушните сили вече гаси пожара в Природен парк "Рилски манастир".

Готовност да се включи има и втори, ако това се наложи. Пламъците са обхванали голяма територия в района на природен парк "Рилски манастир". Огнената стихия бушува във високата част на планината на над 2200 метра надморска височина.