Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин

Испанецът Хорхе Мартин (Априля) спечели изпълненото с инциденти спринтово състезание в Остин (Тексас), трети кръг за сезона в MotoGP.

Надпреварата на "Пистата на Америките“, макар и само от 10 обиколки, предложи множество обрати още от самото начало. Още в първата обиколка отпаднаха двама от основните фаворити - световният шампион Марк Маркес и победителят от квалификацията Фабио ди Джанантонио, които се сблъскаха и излязоха от борбата за челните позиции.

Малко по-късно от състезанието отпадна и лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки, който допусна грешка и падна, докато се движеше сред водещите. В предпоследната обиколка инцидент претърпя и Жоан Мир.

В този хаос най-съобразителен се оказа Мартин, който атакува в началото на последната обиколка и изпревари Франческо Баная, за да стигне до победата. Италианецът остана втори на 0.755 секунди, а трети финишира Педро Акоста.

Любопитен момент настъпи след финала, когато по време на победната си обиколка Мартин също падна, след като загуби контрол при опит да вдигне предната гума. За щастие инцидентът не доведе до последствия.

С успеха си испанецът излезе начело в генералното класиране с 57 точки, следван от Бедзеки с 56 и Акоста с 49.