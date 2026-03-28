БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Инциденти извадиха фаворити, испанецът се възползва и поведе в генералното класиране

Хорхе Мартин триумфира в хаотичния спринт на MotoGP в Остин
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Испанецът Хорхе Мартин (Априля) спечели изпълненото с инциденти спринтово състезание в Остин (Тексас), трети кръг за сезона в MotoGP.

Надпреварата на "Пистата на Америките“, макар и само от 10 обиколки, предложи множество обрати още от самото начало. Още в първата обиколка отпаднаха двама от основните фаворити - световният шампион Марк Маркес и победителят от квалификацията Фабио ди Джанантонио, които се сблъскаха и излязоха от борбата за челните позиции.

Малко по-късно от състезанието отпадна и лидерът в генералното класиране Марко Бедзеки, който допусна грешка и падна, докато се движеше сред водещите. В предпоследната обиколка инцидент претърпя и Жоан Мир.

В този хаос най-съобразителен се оказа Мартин, който атакува в началото на последната обиколка и изпревари Франческо Баная, за да стигне до победата. Италианецът остана втори на 0.755 секунди, а трети финишира Педро Акоста.

Любопитен момент настъпи след финала, когато по време на победната си обиколка Мартин също падна, след като загуби контрол при опит да вдигне предната гума. За щастие инцидентът не доведе до последствия.

С успеха си испанецът излезе начело в генералното класиране с 57 точки, следван от Бедзеки с 56 и Акоста с 49.

#Moto GP 2026 #Хорхе Мартин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ