Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия

Спорт
Християн Петров
Отборът на Хееренвеен, за който се състезава българският футболист Християн Петров, загуби с 0:5 от тима на Твенте в среща от 22-рия кръг на нидерландската Ередивизи. Тежкото поражение остави загубилите извън местата от топ 8, които дават право на участие в плейофите за предварителните кръгове от Лигата на конференциите, докато съперникът се изкачи тъкмо до 6-ата позиция.

Петров започна срещата на резервната скамейка и се появи малко преди края – в 79-ата минута. Той замени гръцкия бранител Василиос Загаритис.

Домакините успяха да нанесат двоен удар до почивката след попаденията на Рамиз Зеруки и Матс Ротс в 19-ата и 30-ата минути. През втората част паднаха и другите три гола, които бяха дело на Даан Ротс в 54-ата минута, Кристиан Хлинсон в 63-тата и Сам Ламерс в 84-ата.

