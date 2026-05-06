Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Християна Гутева: Нямах съдийска екипировка в дебюта си

Спорт
Пътят ѝ е дълъг, но изпълнен с успехи – от аматьорските дивизии Гутева достига до четвъртфинал в Шампионската лига.

Християна Гутева
Снимка: Startphoto.bg
Християна Гутева, съдия №1 на България за 2025 година при жените, е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. Родена в Габрово и закърмена с лека атлетика, настоящата елитна съдийка в Първа лига още в ранна възраст осъзнава, че именно това е нейният път.

Тя заменя лекоатлетическата писта с футболния терен, където уверено отстоява справедливостта. Пътят ѝ е дълъг, но изпълнен с успехи – от аматьорските дивизии Гутева достига до четвъртфинал в Шампионската лига. Само преди седмици българката бе четвърти съдия на двубоя между Барселона и Реал (Мадрид) в най-престижния клубен турнир при жените, наблюдаван от близо 60 000 зрители по трибуните.

Преди да стигне до мачове от такъв ранг обаче, тя започва от най-ниското стъпало. А дебютът ѝ се оказва повече от любопитен – без дори да разполага със съдийска екипировка.

„Честно казано, не помня кои бяха отборите, тъй като мачът беше от ученическо първенство в Габрово. Бях асистент-съдия, а забавното е, че тогава все още нямах екипировка, тъй като току-що бях преминала курса. Тренирах лека атлетика и дойдох направо от тренировка, облечена със същите дрехи – бях избрала всичко да е в черно. Изглежда ми едновременно много далеч и много близо. В съдийството времето наистина лети“, споделя тя в своето интервю.

Вижте и чуйте цялата история на Християна Гутева – за грешките и трудните моменти, за важните избори в живота и защо родното съдийство прилича на увеселително влакче.

#Християна Гутева

Стилиян Петров с емоционално обръщение за благотворителния "Мач на Надеждата"
Стилиян Петров с емоционално обръщение за благотворителния "Мач на Надеждата"
Калоян Божков донесе купата на Хърватия за юношите на Динамо (Загреб) с два гола
Хулио Веласкес: Време е да се насладим на постигнатото
Тодор Симов: Най-важното във футбола е постоянството
Александър Георгиев: Ще завърша сезона и се връщам в школата на Локомотив София
Локомотив Пловдив: Ще защитим интереса на феновете за билетите за финала
