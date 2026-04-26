Христо Христов: Всички ме подкрепят и това ме храни

Бронзовият медалист в категория до 110 килограма от европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми Христо Христов каза при прибирането си в България, че е доволен от това, че е успял да се върне сред най-добрите състезатели.

Варненецът обаче отчете и собствени грешки, които според него е можело да не допуска и което са го лишили от възможността да вземе титлата в Батуми.

"Смених всичко в подготовката си за това състезание, но най-важното е, че успях да се върна в големия спорт. Това е най-големият резултат, който съм правил до момента на състезание. Успях от вторите опити, но изтървах третите, което си бе изцяло моя грешка. Грешката ми в изтласкването дойде на тежест, която съм минавал хиляди пъти. Просто така се случи", каза Христов.

Националът призна, че се прибира от турнира със смесени чувства.

"Наполовина съм доволен от представянето си. Доволен съм от това, че най-после си върнах формата и вдигнах това, което не успях на Олимпиадата, когато бях в топ форма. От друга страна знаех, че мога да стана и първи. Опитът на 225 килограма бе за титлата и аз го изтървах и им го подарих. В случая никой не ме победи, аз се победих сам", добави тежкоатлетът.

Той се закани, че ще покаже още по-добро лице на световното първенство в Китай през есента.