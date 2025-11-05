Христо Иванов отговори на Борисов: Неверни са твърденията, че е съдействал за сваляне на санкциите срещу Пеевски

Днес Бойко Борисов е замесил името ми в поредната порция интриги, манипулации и откровени неистини, типични за неговото политическо поведение и комуникация, пише в изявление на бившия председател на "Да, България", публикувано във фейсбук страницата на "Да, България".

Тази сутрин в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ обясни, че във връзка с наложените санкции е говорил с много от партньорските служби. Разговарял е „многократно в кабинета си с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов – относно това как да паднат санкциите срещу Делян Пеевски“.

В отговор Христо Иванов заявява в публикацията си, че е категорично невярно да е оказвал или обещавал съдействие за премахването на американските или британски санкции по отношение на Делян Пеевски.