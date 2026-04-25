БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Чете се за: 05:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Христо Янев: Липсваше ни самочувствие, трябва да запазим самообладание

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на ЦСКА пое вината за загубата от Левски и насочи вниманието към Купата на България

христо янев липсваше самочувствие запазим самообладание
Слушай новината

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев призна, че отборът му е отстъпил инициативата на съперника при поражението с 1:3 от Левски в дербито от Първата четворка на шампионата.

"След гола дадохме инициативата на Левски. Приехме играта близо до нашата врата и им позволихме да правят това, в което са добри – да изсипват топката в наказателното поле. Загубихме много единоборства“, коментира Янев след двубоя.

Той подчерта, че на тима му е липсвало самочувствие в притежанието на топката и възможност да изнесе играта в по-предни позиции, което е позволило на съперника да се възползва.

"Вярвам на всички момчета в съблекалнята. Не трябва да хвърляме вината върху никого – аз поемам отговорността за случилото се и за избора на състав“, заяви наставникът на „червените“.

Янев акцентира и върху основната цел пред отбора – класиране за евротурнирите, като посочи, че най-прекият път към това остава турнирът за Купата на България, където ЦСКА ще се изправи срещу Лудогорец в полуфиналите.

"Имаме 22-ма футболисти и трябва да се осланяме на всички. Има наказани, контузени и уморени играчи. Трябва да гледаме умно на нещата и да запазим самообладание“, добави специалистът.

В заключение Янев не скри разочарованието си от резултата, но подчерта, че отборът трябва да продължи да работи и да защитава името на клуба в оставащите ключови мачове от сезона.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ