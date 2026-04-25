Хулио Веласкес: Показахме характер и заслужихме победата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си след победата с 3:1 над ЦСКА, която доближи "сините“ на крачка от шампионската титла.

Испанският специалист подчерта значението на успеха не само заради точките, но и заради начина, по който тимът е реагирал след ранния гол във вратата си.

"Много важна победа за нас – както заради трите точки, така и заради емоцията на този мач. Да получиш такъв гол в началото променя развоя, но момчетата показаха смелост и кураж и отговориха по невероятен начин“, коментира Веласкес.

Той отдели специално внимание на вратаря Светослав Вуцов, който допусна грешка при попадението на съперника, но впоследствие се реваншира с увереното си представяне.

"Искам да отлича Вуцов – той показа невероятен характер. Много вратари биха се сринали след такава ситуация, но той изчисти главата си и продължи да играе силно. Това ни помогна изключително много“, добави наставникът.

Веласкес не пропусна да похвали и привържениците на „сините“, които според него са изиграли ключова роля за обрата.

"Подкрепата беше невероятна. Докато гледах феновете, настръхвах. Това е страст – да бъда треньор на такъв отбор ме прави горд“, каза още той.

Специалистът подчерта, че предпочита да се фокусира върху настоящето, вместо да мисли прекалено напред във времето, въпреки че тимът му е на прага на титлата.

"Обичам да живея за момента. Не мисля далеч в бъдещето – важното е какво правим днес. А днес показахме характер и заслужихме тази победа“, завърши Хулио Веласкес.