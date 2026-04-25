БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Левски е на победа от шампионската титла след светкавичен...
Чете се за: 06:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Хулио Веласкес: Показахме характер и заслужихме победата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Наставникът на Левски отличи Вуцов и подкрепата на феновете след успеха над ЦСКА

Хулио Веласкес: Показахме характер и заслужихме победата
Слушай новината

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си след победата с 3:1 над ЦСКА, която доближи "сините“ на крачка от шампионската титла.

Испанският специалист подчерта значението на успеха не само заради точките, но и заради начина, по който тимът е реагирал след ранния гол във вратата си.

"Много важна победа за нас – както заради трите точки, така и заради емоцията на този мач. Да получиш такъв гол в началото променя развоя, но момчетата показаха смелост и кураж и отговориха по невероятен начин“, коментира Веласкес.

Той отдели специално внимание на вратаря Светослав Вуцов, който допусна грешка при попадението на съперника, но впоследствие се реваншира с увереното си представяне.

"Искам да отлича Вуцов – той показа невероятен характер. Много вратари биха се сринали след такава ситуация, но той изчисти главата си и продължи да играе силно. Това ни помогна изключително много“, добави наставникът.

Веласкес не пропусна да похвали и привържениците на „сините“, които според него са изиграли ключова роля за обрата.

"Подкрепата беше невероятна. Докато гледах феновете, настръхвах. Това е страст – да бъда треньор на такъв отбор ме прави горд“, каза още той.

Специалистът подчерта, че предпочита да се фокусира върху настоящето, вместо да мисли прекалено напред във времето, въпреки че тимът му е на прага на титлата.

"Обичам да живея за момента. Не мисля далеч в бъдещето – важното е какво правим днес. А днес показахме характер и заслужихме тази победа“, завърши Хулио Веласкес.

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ