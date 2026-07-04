Хуберт Хуркач отново блести на Уимбълдън

Освен ако Роджър Федерер не направи сензационно завръщане в стила на Серина Уилямс, Хуберт Хуркач ще остане в историята като последния тенисист, победил швейцарската легенда на сингъл на Уимбълдън през 2021 година. В петък полякът добави още една паметна глава към историята си на тревните кортове в Лондон.

Бившият №6 в света победи намиращия се в отлична форма Томи Пол с 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2 след 3 часа и 11 минути игра на Корт №2, в мач, доминиран от сервиса. Двамата тенисисти задържаха подаванията си в 30 поредни сервис гейма.

„Тази победа означава много за мен“, заяви настоящият №96 в света.

„Точно преди две години, отново на този корт и във втория кръг, паднах и при ставането скъсах менискуса си. Не беше никак приятно. Оттогава преминах през труден период, претърпях две операции и положих много усилия. Резултатите може би не го показваха, но съм изключително щастлив, че отново съм на осминафинал на Уимбълдън. Това е специално място за мен и имам невероятни спомени тук. Ще продължа да се опитвам да играя добър тенис. Дали вече се сдобрих с този корт? Да, определено“, каза Хуркач.

Срещу Томи Пол той отново показа най-доброто от играта си на трева, записвайки 20 аса и допускайки само един пробив – още в третия гейм на мача.

Хуркач трябваше да чака 2 часа и 27 минути, за да стигне до първия си пробив, който дойде в 11-ия гейм на третия сет. Макар и далеч от рекорда на Джон Иснър и Никола Маю от 2010 година, когато двамата изиграха 168 поредни сервис гейма без пробив, двубоят също се превърна в истинска битка на сервисите.

В четвъртия сет полякът реализира още два пробива, а в последния си сервис гейм отрази два брейкбола, за да си осигури първо класиране за осминафиналите на турнира от 2023 година насам.