Квалификант шокира Жоао Фонсека и разчисти пътя на Джокович

Една от големите изненади на Уимбълдън вече е факт. Бразилският талант Жоао Фонсека отпадна още в третия кръг, след като загуби с 3:6, 3:6, 3:6 от руския квалификант Роман Сафиулин.

Поражението на поставения под №24 Фонсека означава, че няма да се състои очакваният осминафинален двубой срещу Новак Джокович. Сръбската звезда първо трябва да преодолее французина Артур Риндеркнех, но при успех вече ще срещне Сафиулин, а не бразилеца, който го победи драматично на "Ролан Гарос" преди месец.

28-годишният Сафиулин продължава впечатляващото си представяне в Лондон. Световният №132 премина успешно през квалификациите, а в основната схема вече отстрани №12 Андрей Рубльов, Ботик ван де Зандсхулп и сега Фонсека. Любопитното е, че първите му два мача завършиха с решаващи тайбрекове в петия сет.

За Фонсека това е разочароващ край на турнира, след като стартира убедително с победи в три сета над Роберто Баутиста Агут и Йеспер де Йонг. 19-годишният бразилец пристигна на "Уимбълдън" с високо самочувствие след достигането до четвъртфиналите на "Ролан Гарос" – най-доброто му представяне в турнирите от Големия шлем до момента.

Отпадането му облекчава потенциалния път на Джокович, който продължава преследването на рекордната си 25-а титла от Големия шлем.