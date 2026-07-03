Роман Сафиулин не сдържа сълзите си след сензацията срещу Жоао Фонсека

Роман Сафиулин не успя да сдържи емоциите си след убедителната победа над Жоао Фонсека с 6:3, 6:3, 6:3, която му осигури място на осминафиналите на Уимбълдън.

28-годишният руснак, който достигна до четвъртфиналите на турнира през 2023 година, се завърна на голямата сцена след тежък период, белязан от контузия. След Откритото първенство на САЩ през 2025 година той прекрати сезона си, за да се възстановява, а до началото на Уимбълдън нямаше нито една победа на ниво ATP през 2026 година.

"След US Open трябваше да спра, за да лекувам контузията си. Това беше изключително труден период. Допреди шест месеца дори не знаех дали ще мога да се върна. Изключително щастлив съм, че отново съм тук“, каза развълнуваният Сафиулин след двубоя.

Руснакът обаче постепенно възстанови формата си, като през пролетта спечели две поредни титли от сериите ATP Challenger в Оейраш и Маутхаузен, а в Лондон премина успешно през квалификациите.

В основната схема световният №132 вече елиминира Андрей Рубльов, Ботик ван де Зандсхулп и Жоао Фонсека. Срещу бразилеца Сафиулин не допусна нито един пробив, като отрази и петте възможности на съперника си.

Благодарение на силното си представяне руснакът вече си гарантира завръщане в топ 100 на световната ранглиста, изкачвайки се до №95 в ранглистата на живо. В осминафиналите той ще се изправи срещу победителя от двубоя между седемкратния шампион Новак Джокович и французина Артур Риндеркнех.