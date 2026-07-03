БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Роман Сафиулин не сдържа сълзите си след сензацията срещу Жоао Фонсека

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Руският квалификант се завърна след тежка контузия и достигна осминафиналите на Уимбълдън, където може да срещне Новак Джокович

Роман Сафиулин не сдържа сълзите си след сензацията срещу Жоао Фонсека
Слушай новината

Роман Сафиулин не успя да сдържи емоциите си след убедителната победа над Жоао Фонсека с 6:3, 6:3, 6:3, която му осигури място на осминафиналите на Уимбълдън.

28-годишният руснак, който достигна до четвъртфиналите на турнира през 2023 година, се завърна на голямата сцена след тежък период, белязан от контузия. След Откритото първенство на САЩ през 2025 година той прекрати сезона си, за да се възстановява, а до началото на Уимбълдън нямаше нито една победа на ниво ATP през 2026 година.

"След US Open трябваше да спра, за да лекувам контузията си. Това беше изключително труден период. Допреди шест месеца дори не знаех дали ще мога да се върна. Изключително щастлив съм, че отново съм тук“, каза развълнуваният Сафиулин след двубоя.

Руснакът обаче постепенно възстанови формата си, като през пролетта спечели две поредни титли от сериите ATP Challenger в Оейраш и Маутхаузен, а в Лондон премина успешно през квалификациите.

В основната схема световният №132 вече елиминира Андрей Рубльов, Ботик ван де Зандсхулп и Жоао Фонсека. Срещу бразилеца Сафиулин не допусна нито един пробив, като отрази и петте възможности на съперника си.

Благодарение на силното си представяне руснакът вече си гарантира завръщане в топ 100 на световната ранглиста, изкачвайки се до №95 в ранглистата на живо. В осминафиналите той ще се изправи срещу победителя от двубоя между седемкратния шампион Новак Джокович и французина Артур Риндеркнех.

Свързани статии:

Квалификант шокира Жоао Фонсека и разчисти пътя на Джокович
Квалификант шокира Жоао Фонсека и разчисти пътя на Джокович
Роман Сафиулин се наложи убедително над бразилеца и лиши феновете...
Чете се за: 01:42 мин.
#Уимбълдън 2026 #Жоао Фонсека #Роман Сафиулин

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм пребивавала единствено на територията на Турция
2
Десислава Атанасова за полетите с Пеевски: На посочените дати съм...
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на Струма, издирват се две деца на 8 и 11 г.
3
Намерено е живо едното от трите деца, изчезнали край брега на...
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен бивш служител в район „Приморски“
4
Още един обвиняем по случая „Баба Алино“: 70-годишен...
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
5
Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
6
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
3
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
4
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
5
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в района на Бързица
6
Полиция и доброволци са по следите на отвлеченото дете, обикалят в...

Още от: ATP

Хуберт Хуркач отново блести на Уимбълдън
Хуберт Хуркач отново блести на Уимбълдън
Григор Димитров срещу Беретини на централния корт на Уимбълдън в събота Григор Димитров срещу Беретини на централния корт на Уимбълдън в събота
Чете се за: 01:40 мин.
Ян-Ленард Щруф поднесе една от най-големите сензации на Уимбълдън Ян-Ленард Щруф поднесе една от най-големите сензации на Уимбълдън
Чете се за: 01:07 мин.
Яник Синер е на осминафинал на Уимбълдън за пета поредна година Яник Синер е на осминафинал на Уимбълдън за пета поредна година
Чете се за: 02:15 мин.
Джокович изравни рекорда на Федерер на Уимбълдън Джокович изравни рекорда на Федерер на Уимбълдън
Чете се за: 03:15 мин.
Квалификант шокира Жоао Фонсека и разчисти пътя на Джокович Квалификант шокира Жоао Фонсека и разчисти пътя на Джокович
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава издирването на второто
Открито е тялото на едно от децата в река Струма, продължава...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево Апел за помощ в издирването на двете деца по поречието на Струма отправиха от община Бобошево
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“ Бургас, Варна, Пловдив и София ще се борят за домакинството на „Евровизия 2027“
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ) Погребението на Хаменей: Очакват се между 15 и 20 млн. поклонници в първите три дни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Задържан е директорът на ВиК-Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Издирват 11-годишната Наталия в района на варненското село Синдел
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Премиерът Радев: С бюджета за 2027 г. се очаква намаляване на...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Заради жегите Франция отчете ръст от 29% в смъртните случаи
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ