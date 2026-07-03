След денонощна борба за живота: Стабилно е състоянието на жената, пострадала при тежката катастрофа на АМ „Тракия“

49-годишната пациентка, транспортирана с медицински хеликоптер до УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив на 25 юни след тежката катастрофа на АМ „Тракия“, при която загинаха две деца и един възрастен, е в стабилизирано състояние.

При постъпването си тя беше в критично общо състояние и с непосредствена опасност за живота, като в продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение положи непрекъснати, денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ.

Към днешна дата тя е екстубирана, диша самостоятелно, контактна и адекватна е, като предстоят последващи операции и продължително възстановяване.