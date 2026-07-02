Кейт Мидълтън посети мачовете от днешната програма на Уимбълдън

Звездно присъствие и в четвъртия ден на Уимбълдън. Принцесата на Уелс Кейт Мидълтън посети мачовете от днешната програма в поредната си публична изява, откакто обяви, че ракът ѝ е в ремисия.

Като патрон на „Ол Ингланд Клъб“, миналата година Кейт беше на Централния корт в два последователни дни, за да връчи трофеите на победителите на шампионите на сингъл Ига Швьонтек и Яник Синер.

През 2024-а, докато се възстановяваше от рак, Кейт не присъства на финала при жените, но беше на корта при победата на Карлос Алкарас над Новак Джокович.