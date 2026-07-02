БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ...
Чете се за: 03:45 мин.
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
Седмица след трагедията на "Тракия": Пред БНТ...
Чете се за: 03:47 мин.
Русия извърши най-масирана атака срещу Киев от началото...
Чете се за: 03:17 мин.
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...
Чете се за: 01:57 мин.
Народното събрание избра д-р Асен Меджидиев за...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джокович в защита на Серина Уилямс: Нека просто се насладим на нейния гений, подкрепям я и се надявам да играе повече

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
Запази

По време на пресконференцията си след победата си във втория кръг над Стефанос Циципас, сърбинът беше помолен да коментира загубата на Серена Уилямс на турнира в Лондон.

джокович защита серина уилямс просто оценим нейния гений подкрепям надявам играе повече
Снимка: БТА
Слушай новината

Новак Джокович се изказа в защита на Серина Уилямс след отпадането ѝ в първия кръг на Уимбълдън.

Американката беше осмивана след отпадането ѝ на старта на турнира от Мая Джойнт (6:3, 6:7 [6], 6:3) в дългоочакваното ѝ завръщане на световната тенис сцена.

По време на пресконференцията си след победата си във втория кръг над Стефанос Циципас (6:3, 6:4, 6:0), Новак Джокович беше помолен да коментира загубата на Серена Уилямс на турнира в Лондон.

"Това, което тя прави, е невероятно, епично. Винаги съм бил фен на Серина (Уилямс)", заяви носителят на 24 титли от Големия шлем.

"Сигурен съм, че дълбоко в себе си тя искаше и очакваше да спечели мач, може би дори повече, знаейки колко е конкурентноспособна“, коментира той.

"Надявам се, за доброто на тениса, да можем да я виждаме повече. Ще видим, никой не знае какво ще се случи, дали иска да играе... Може би само турнирите от Големия шлем? Предполагам, че Откритото първенство на САЩ е мястото, където би искала да играе“, заяви още сърбинът.

Джокович също така се спря на нивото на игра на американката:

"Вижте, тя не е играла от години, има две деца. Когато хората говорят за нея, или за мен, или за други шампиони, те очакват да дадем най-доброто от себе си, защото са свикнали да ни виждат да доминираме в този спорт от толкова много години. Но е нормално да не е в най-добрата си форма по отношение на движение на корта. Минаха толкова много години, откакто за последно е играла мач."

"Хората трябва да се успокоят малко с преценките, критиките си и всичко останало“, продължи той.

"Нека просто се насладим на нейния гений, коя е тя, какво представлява за този спорт. Фактът, че тя искаше да рискува и да се завърне, е невероятен. Не знам защо хората не оценяват това достатъчно. Просто започват да спекулират. Аз лично не разбирам този подход. Но подкрепям Серина и се надявам да играе повече“, завърши Джокович.

Свързани статии:

Новак Джокович в действие: Сърбинът се пошегува с едно от момичетата, които подават топките на Уимбълдън
Новак Джокович в действие: Сърбинът се пошегува с едно от момичетата, които подават топките на Уимбълдън
Чете се за: 01:37 мин.
Серина Уилямс се завърна на Уимбълдън със загуба
Серина Уилямс се завърна на Уимбълдън със загуба
Американката отстъпи в три сета в двубоя си на единично.
Чете се за: 02:45 мин.
#Уимбълдън 2026 #Мая Джойнт #Серина Уилямс #Новак Джокович

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
2
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов" в жк "Младост"
3
Пропадна участък от пътното платно на бул. "Ал. Малинов"...
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
4
Пороен дъжд наводни населени места в Северозападна България
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
5
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма...
Министър Найденов поиска отстраняване на административния ръководител на СГП
6
Министър Найденов поиска отстраняване на административния...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
2
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
3
След кратко захлаждане: До 43 градуса и нова гореща вълна през юли
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията на "Майчин дом"
4
Да пораснеш в интензивното: Бебе живя половин година в реанимацията...
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
5
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на едното от тях продължава да поражда въпроси за причините
6
Трагедията на АМ "Тракия" със загиналите деца и бащата на...

Още от: WTA

Швьонтек продължава защитата на трофея без да блести
Швьонтек продължава защитата на трофея без да блести
Кейт Мидълтън посети мачовете от днешната програма на Уимбълдън Кейт Мидълтън посети мачовете от днешната програма на Уимбълдън
Чете се за: 00:45 мин.
Андреева напусна Уимбълдън в сълзи, Крейчикова посвети победата на болната си племенница Андреева напусна Уимбълдън в сълзи, Крейчикова посвети победата на болната си племенница
Чете се за: 02:57 мин.
Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу Наоми Осака превръща всяка поява на Уимбълдън в модно шоу
Чете се за: 02:02 мин.
Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън Арина Сабаленка и Наоми Осака продължават уверено към третия кръг на Уимбълдън
Чете се за: 01:47 мин.
Контузия поставя под въпрос участието на Серина Уилямс на двойки на Уимбълдън Контузия поставя под въпрос участието на Серина Уилямс на двойки на Уимбълдън
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Шофьор беше задържан след гонка с полицията на АМ...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава Без следа от 11-годишната Наталия, издирването продължава
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол Иззеха 440 кг райски газ при спецакция в Созопол
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София? Защо пожарникарите разчитаха на водоноски, за да гасят големия пожар в София?
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
ЕК одобри съдебните реформи, България е на път да получи петото...
Чете се за: 03:32 мин.
По света
Шофьорът, обвиняем за катастрофата на АМ "Тракия", остава...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Отиде си актьорът Йосиф Сърчаджиев
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Полетите на Пеевски: Сблъсък между вътрешния министър и депутата
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ