Джокович в защита на Серина Уилямс: Нека просто се насладим на нейния гений, подкрепям я и се надявам да играе повече

Новак Джокович се изказа в защита на Серина Уилямс след отпадането ѝ в първия кръг на Уимбълдън.

Американката беше осмивана след отпадането ѝ на старта на турнира от Мая Джойнт (6:3, 6:7 [6], 6:3) в дългоочакваното ѝ завръщане на световната тенис сцена.

По време на пресконференцията си след победата си във втория кръг над Стефанос Циципас (6:3, 6:4, 6:0), Новак Джокович беше помолен да коментира загубата на Серена Уилямс на турнира в Лондон.

"Това, което тя прави, е невероятно, епично. Винаги съм бил фен на Серина (Уилямс)", заяви носителят на 24 титли от Големия шлем.

"Сигурен съм, че дълбоко в себе си тя искаше и очакваше да спечели мач, може би дори повече, знаейки колко е конкурентноспособна“, коментира той.

"Надявам се, за доброто на тениса, да можем да я виждаме повече. Ще видим, никой не знае какво ще се случи, дали иска да играе... Може би само турнирите от Големия шлем? Предполагам, че Откритото първенство на САЩ е мястото, където би искала да играе“, заяви още сърбинът.

Джокович също така се спря на нивото на игра на американката:

"Вижте, тя не е играла от години, има две деца. Когато хората говорят за нея, или за мен, или за други шампиони, те очакват да дадем най-доброто от себе си, защото са свикнали да ни виждат да доминираме в този спорт от толкова много години. Но е нормално да не е в най-добрата си форма по отношение на движение на корта. Минаха толкова много години, откакто за последно е играла мач."

"Хората трябва да се успокоят малко с преценките, критиките си и всичко останало“, продължи той.