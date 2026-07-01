Серина Уилямс се завърна на Уимбълдън със загуба от австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6 (6), 3:6 за два часа и 25 минути на корта. 44-годишната Уилямс отново игра на сингъл след повече от четири години прекъсване, като получи "уайлд кард" от организаторите, а срещу нея бе 87-ата в света.

Серина започна равностойно мача, като печелеше спойкойно геймовете на свой сервис до 3:3. При 3:4 американската ветеранка допусна пробив, а след това австралийката спечели първата част с 6:3.

Серина Уилямс загуби първото си подаване във втората част, което бе затвърдено от Май Джойнт, която поведе с 2:0. Американката обаче върна пробива и изравни при 3:3, а след това последва нова размяна на пробиви и 4:4. В 11-ия гейм майката на две деца Серина спаси четири точки за пробив и успя да поведе с 6:5 под бурните овации на публиката в Лондон. Джойнт обаче спечели следващия гейм на нула и се стигна до тайбрек. В него австралийката стигна до мачбол при 6:5, но американката направи два страхотни сервиса, с които стигна до обрат, а след това и до мини пробив, който прати мача в трети сет.

В него Мая Джойнт отново направи пробив в точния момент - за 5:3, а след това спечели сервис гейма и целия мач. Във втория кръг Джойнт ще се изправи срещу филипинката Александра Еала, който се наложи на старта над Рената Сарасуа от Мексико с 6:1, 6:2.

Втората поставена в схемата и шампионка от Уимбълдън през 2022 година Елена Рибакина от Казахстан оцеля в първия кръг срещу дебютантката от Франция Лоис Боасон, за да постигне трудна победа с 6:4, 1:6, 6:3.



Боасон, която се радваше на приказен път до полуфиналите на "Ролан Гарос" миналата година, но беше елиминирана в първия кръг тази година, бе подпомогната от изпълненото с грешки представяне на родената в Русия казахстанка, класирана 152 места над нея.

Във втория кръг Рибакина ще се изправи срещу американката Кейти Макнали, която надигра румънката Габриела Елена Русе със 7:5, 6:3.