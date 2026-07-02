Новак Джокович в действие: Сърбинът се пошегува с едно от момичетата, които подават топките на Уимбълдън

Новак Джокович беше видимо толкова спокоен в мача си срещу Стефанос Циципас от втория кръг на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън", че се пошегува с едно от момичетата, които подават топките, като се престори, че го е порязала, докато му помагаше да отреже с ножица лента от десния му ръкав.

Представяйки си, че е наранила сръбския тенисист пред милиони зрители по целия свят, шокираното момиче отстъпи крачка назад, но след части от секундата Джокович се засмя за голямо облекчение на нищо неподозиращата дама, която осъзна, че всичко е било голяма шега.

"Такива неща изплуват, когато водиш с два сета, но... съжалявам, ако съм я уплашил. Това ме направи малко по-спокоен на корта. Просто се забавлявах", коментира 24-кратният шампион от Големия шлем, цитиран агенция Reuters.

Джокович победи Циципас с 6:3, 6:4, 6:2 и са класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания.

Впоследствие сърбинът се пошегува и с известния голфър Рори Макилрой, който бе на трибуните на Централния корт.