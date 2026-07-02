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Рафаел Ходар продължава приказката си на Уимбълдън след нов обрат срещу Кареньо Буста

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Спорт
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19-годишният испански талант се класира за третия кръг и повтори постижение на Рафаел Надал и Карлос Алкарас

Рафаел Ходар продължава приказката си на Уимбълдън след нов обрат срещу Кареньо Буста
Снимка: AP Photo
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Испанският талант Рафаел Ходар продължи впечатляващото си представяне на Уимбълдън, след като се класира за третия кръг с драматична победа над своя сънародник Пабло Кареньо Буста с 3:6, 6:3, 1:6, 6:3, 6:4.

Двубоят беше прекъснат заради настъпването на тъмнината в сряда вечер, като Кареньо Буста водеше с 2:1 сета. При доиграването в четвъртък обаче 19-годишният Ходар показа характер, обърна развоя на срещата и след общо 3 часа и 43 минути игра заслужено се поздрави с успеха.

Любопитното е, че това е вторият пореден турнир от Големия шлем, в който младият испанец елиминира бившия №10 в света след обрат от изоставане. На Ролан Гарос през май Ходар също навакса пасив от два сета, за да достигне до първия си четвъртфинал в турнир от Големия шлем.

С победата си дебютантът при мъжете на тревните кортове в Лондон се нареди до две от най-големите имена в испанския тенис. Той стана едва третият испански тийнейджър в Откритата ера, достигнал до третия кръг на Уимбълдън след Рафаел Надал и Карлос Алкарас.

Възходът на Ходар през последната година е впечатляващ. Преди 12 месеца той заемаше 554-ото място в световната ранглиста, а благодарение на силните си резултати вече е №25 в класацията на живо на ATP.

В следващия кръг испанецът ще се изправи срещу японския квалификант Шинтаро Мочизуки. Победителят от този двубой ще срещне на осминафиналите защитаващия титлата си Яник Синер или американеца Дженсън Бруксби.

#Уимбълдън 2026 #Рафаел Ходар

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