Ян-Ленард Щруф поднесе една от най-големите сензации на Уимбълдън

Ян-Ленард Щруф поднесе една от най-големите изненади в тазгодишното издание на Уимбълдън, след като отстрани осмия поставен Даниил Медведев с 7:6(4), 7:6(5), 7:5 и се класира за следващия кръг.

Опитният германец изигра един от най-силните мачове в кариерата си на тревна настилка. Щруф впечатли с отличен сервис и стабилна игра в ключовите моменти, като спечели първите два сета след тайбреци.

В третата част Медведев опита да се върне в двубоя, но германецът не позволи обрат. Щруф реализира решителен пробив в края на сета и след близо три часа игра сложи точка на срещата, записвайки една от най-значимите победи в професионалната си кариера.

С успеха си германецът се превърна в поредния тенисист, който поднесе сензация в мъжката схема на турнира и остави Уимбълдън без още един от поставените фаворити.