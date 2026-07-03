Яник Синер е на осминафинал на Уимбълдън за пета поредна година

Шампионът от миналата година Яник Синер беше принуден да играе пет сета в първия кръг срещу Миомир Кецманович, а след това срещна сериозна съпротива и от Нуно Боржеш. В първия си мач на Корт №1 на тазгодишното издание на Уимбълдън Синер победи американеца Дженсън Бруксби с 6:4, 6:3, 6:4 за 2 часа и 13 минути.

Въпреки убедителния резултат, двубоят далеч не беше едностранен. В горещия следобед в Лондон световният №1 допусна 26 непредизвикани грешки срещу 20 за съперника си и дори загуби подаването си, когато сервираше за мача при 5:3 в третия сет. На моменти Синер изпитваше трудности с намирането на точния ритъм, а играта му при излизанията към мрежата не беше толкова естествена, колкото през последната година.

В решителните моменти обаче италианецът показа класата си. Лидерът в световната ранглиста остана максимално концентриран и стигна до третата си победа в турнира, с която си осигури осминафинален сблъсък с японския квалификант Шинтаро Мочизуки. Японецът се наложи над испанеца Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4, 6:4.

„Много съм щастлив от победата. Опитвам се да се подобрявам с всеки изминал ден. Днес направих още една малка крачка напред и трябва да продължа да вдигам нивото си, ако искам да стигна далеч в турнира“, заяви Синер след мача.

Италианецът се стреми да остави зад гърба си разочарованието от ранното отпадане още във втория кръг на „Ролан Гарос“ миналия месец срещу Хуан Мануел Серундоло и да защити титлата си на тревните кортове в Лондон.

Четирикратният шампион от Големия шлем сега се стреми да стане едва десетият тенисист в Откритата ера, който успешно защитава титлата си на Уимбълдън.