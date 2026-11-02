Хуманитарното примирие в окупираните Олешки приключи, Киев и Москва спазиха договореностите

Дмитро Лубинец, комисар на Върховната рада за правата на човека, съобщи, че прекратяването на огъня във временно окупирания град Олешки в Херсонска област, което бе в сила от 27 октомври, е приключило. Според него Украйна и Русия са изпълнили ангажиментите си, благодарение на което е било възможно да бъде доставена хуманитарна помощ в града и да бъдат евакуирани жителите, желаещи да го напуснат.
В момента Лубинец обсъжда с руския комисар по правата на човека Яна Лантратова възможностите за продължаване на подобни хуманитарни усилия.
Той публикува това в своя канал в Telegram на 1 ноември.
„Режимът на тишина, който бе в сила от 27 октомври до 1 ноември, приключи. Това бе важен етап от съвместната хуманитарна работа заедно с комисаря по правата на човека на РФ Яна Лантратова, под координацията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп“, написа Лубинец.
Омбудсманът отбеляза, че по време на примирието двете страни са спазвали поетите ангажименти.
„Това направи възможно доставянето на хуманитарна помощ в Олешки и подкрепата за цивилните жители, които искаха безопасно да напуснат града“, добави той.
Според Лубинец в момента той и Лантратова търсят възможности за продължаване на подобни хуманитарни стъпки.
„Важно е да се запази този механизъм на взаимодействие, за да продължим да помагаме на хората и да спасяваме животи“, посочи омбудсманът.
Какво е известно за прекратяването на огъня за провеждане на хуманитарната мисия в Олешки
На 23 октомври първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели за временно примирие в района на окупирания град Олешки с цел провеждане на хуманитарна операция.
На 27 октомври в 3.00 ч. в Херсонска област започна режимът на тишина за осъществяване на хуманитарната мисия.
На 29 октомври завърши разминирането на маршрутите за хуманитарната мисия в Олешки. Конвой с помощ бе сформиран и подготвен за изпращане.
На сутринта на същия ден украинска делегация, водена от комисаря по правата на човека Дмитро Лубинец, замина в посока Олешки в Херсонска област. За 54-те часа режим на тишина не бяха регистрирани нарушения.
Лубинец съобщи, че за евакуацията на жителите на Олешки са били подготвени 25 автобуса със 750 места, както и линейки за трудноподвижни хора.
На сутринта на 31 октомври на летището в Гомел, Беларус, пристигнаха четири самолета с евакуирани жители на Олешки, изявили желание да заминат за контролираната от Украйна територия. Те бяха прехвърлени на автобуси, а колоната се отправи към границата с Украйна.
В същия ден президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските граждани от Олешки вече са преминали украинската граница в Черниговска област.
Статия, написана от Danylo Ostroverkhov-Novytskyi, първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.