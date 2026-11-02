Хуманитарното примирие в окупираните Олешки приключи, Киев и Москва спазиха договореностите

Дмитро Лубинец, комисар на Върховната рада за правата на човека, съобщи, че прекратяването на огъня във временно окупирания град Олешки в Херсонска област, което бе в сила от 27 октомври, е приключило. Според него Украйна и Русия са изпълнили ангажиментите си, благодарение на което е било възможно да бъде доставена хуманитарна помощ в града и да бъдат евакуирани жителите, желаещи да го напуснат.

В момента Лубинец обсъжда с руския комисар по правата на човека Яна Лантратова възможностите за продължаване на подобни хуманитарни усилия.

​Той публикува това в своя канал в Telegram на 1 ноември.

​„Режимът на тишина, който бе в сила от 27 октомври до 1 ноември, приключи. Това бе важен етап от съвместната хуманитарна работа заедно с комисаря по правата на човека на РФ Яна Лантратова, под координацията на първата дама на САЩ Мелания Тръмп“, написа Лубинец.

​Омбудсманът отбеляза, че по време на примирието двете страни са спазвали поетите ангажименти.

„Това направи възможно доставянето на хуманитарна помощ в Олешки и подкрепата за цивилните жители, които искаха безопасно да напуснат града“, добави той.

​Според Лубинец в момента той и Лантратова търсят възможности за продължаване на подобни хуманитарни стъпки.

​„Важно е да се запази този механизъм на взаимодействие, за да продължим да помагаме на хората и да спасяваме животи“, посочи омбудсманът.

​Какво е известно за прекратяването на огъня за провеждане на хуманитарната мисия в Олешки

​На 23 октомври първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви, че Украйна и Русия са се споразумели за временно примирие в района на окупирания град Олешки с цел провеждане на хуманитарна операция.

​На 27 октомври в 3.00 ч. в Херсонска област започна режимът на тишина за осъществяване на хуманитарната мисия.

​На 29 октомври завърши разминирането на маршрутите за хуманитарната мисия в Олешки. Конвой с помощ бе сформиран и подготвен за изпращане.

​На сутринта на същия ден украинска делегация, водена от комисаря по правата на човека Дмитро Лубинец, замина в посока Олешки в Херсонска област. За 54-те часа режим на тишина не бяха регистрирани нарушения.

​Лубинец съобщи, че за евакуацията на жителите на Олешки са били подготвени 25 автобуса със 750 места, както и линейки за трудноподвижни хора.

​На сутринта на 31 октомври на летището в Гомел, Беларус, пристигнаха четири самолета с евакуирани жители на Олешки, изявили желание да заминат за контролираната от Украйна територия. Те бяха прехвърлени на автобуси, а колоната се отправи към границата с Украйна.

​В същия ден президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че украинските граждани от Олешки вече са преминали украинската граница в Черниговска област.

Статия, написана от Danylo Ostroverkhov-Novytskyi, първоначално публикувана на 2 ноември 2026 г.