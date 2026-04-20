БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хуманоиден робот "разби" световния рекорд на полумаратона в Пекин (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
Галерия
Запази

За да бъдат избегнати инциденти, хората и машините бягаха по отделни трасета

хуманоиден робот надбяга хората полумаратона пекин бърз световния рекорд
Слушай новината

Хуманоиден робот не само надбяга хората на полумаратона в Пекин днес, но и бе по-бърз от световния рекорд в тази дисциплина, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Шандян" ("Мълния") "пробяга" дистанцията от 21 километра в китайската столица за 50 минути и 26 секунди - под световния рекорд при мъжете, който е 56 минути и 42 секунди. За сравнение, победителят при хората Чжао Хайцзе измина разстоянието за 1 час 7 минути и 47 секунди.

Впечатляващо е и подобрението, демонстрирано от хуманоидните роботи спрямо първото им участие миналата година. Времето на победителя е над три пъти по-малко от това на тогавашния шампион - 2 часа и 40 минути.

Контрастът между полумаратона в Пекин през 2026 г. и този от 2025 г. е поразителен, отбелязва Ройтерс. Над 100 хуманоидни роботи, китайско производство, сега "се надбягваха" с хората, докато преди година много от 20-те участници изобщо не успяха да стартират, а повечето - не завършиха.

Съгласно правилата роботите трябва да са високи между 75 и 180 сантиметра. За да бъдат избегнати инциденти, хората и машините бягаха по отделни трасета.

Снимки: БТА

# хуманоидни роботи #Пекин #рекорд

Последвайте ни

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ