Ибаниес отпадна от световното първенство по бокс

Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
В двубоя се изиграха само два рунда, а бронзовият медалист от Париж 2024 изпадна в нокдаун във втората част.

Хавиер Ибаниес
Снимка: БТА
Хавиер Ибаниес отпадна от световното първенство по бокс в Ливърпул, Англия. В категория до 55 килограма българинът отстъпи по точки срещу Патси Джойс.

В двубоя се изиграха само два рунда, а бронзовият медалист от Париж 2024 изпадна в нокдаун във втората част. Ирландецът Джойс, който е европейски шампион за мъже до 23 години от София 2024, получи аркада и двубоят не можеше да продължи.

Съдийското решение беше взето на базата на представянето на двамата боксьори до момента и Патси Джойс спечели по точки.

Световното първенство по бокс продължава по-късно днес българско участие. В категория до 80 килограма Уилиам Чолов ще боксира с представителя на Фиджи Аминиаси Саратибау.

Бронзовата медалистка от световно първенство и многократна европейска шампионка Севда Асенова (48 кг) трябва да срещне местната надежда и №1 на Стария континент за девойки Алис Пъмфри.

Програмата ще закрие Семьон Болдирев (85 кг). Третият в света при младежите ще срещне турчина Самет Ерсой.

#Световно първенство по бокс в Ливърпул 2025 г. #Хавиер Ибаниес

