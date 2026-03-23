Ига Швьонтек се раздели с треньора си Вим Фисет след отпадането в Маями

Полякинята прекрати съвместната си работа с белгийския специалист след серия от разочароващи резултати

Световната номер 3 в женския тенис Ига Швьонтек се раздели с треньора си Вим Фисет броени дни след ранното си отпадане от турнира в Маями.

Полякинята изненадващо загуби още във втория кръг от сънародничката си Магда Линете, с което сложи край на впечатляваща серия от 73 поредни победи в първите си мачове на турнири под егидата на УТА.

Швьонтек започна работа с белгийския специалист през октомври 2024 година, като под негово ръководство спечели три титли, включително и трофея от „Уимбълдън“ през миналия сезон.

Тенисистката обяви раздялата чрез публикация в социалните мрежи, в която подчерта, че решението не е било лесно.

„Понякога животът и спортът осигуряват такива моменти. Маями беше предизвикателство за мен. Чувствам разочарование, горчивина и отговорност за представянето ми на корта. Научих много важни уроци“, написа тя.

„След много месеци работа с треньора ми реших да се разделим. Беше хубаво време, пълно с предизвикателства и много важни уроци. Благодарна съм за неговата подкрепа, опит и всичко, което постигнахме заедно“, добави Швьонтек.

Към момента не е ясно кой ще поеме подготовката на полската тенисистка за предстоящите турнири от сезона.

#Мастърс 1000 в Маями 2026 #Вим Фисет # Ига Швьонтек

