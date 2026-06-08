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"Икономическа полиция" проверява ВиК – Кърджали заради несъбрани над 40 000 евро от длъжници

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Красимир Ангелов
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ВиК - Кърджали, проверка, икономическа полиция
Снимка: БТА
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Управител на ВиК – Кърджали е бил отведен с полицейски кордон за даване на показания по образувана преписка.

"Икономическата полиция" проверява местното ВиК дружество за несъбрани дългове в размер на над 40 000 евро. Установено е, че заради бездействие на длъжностно лице дружеството има парични вземания от строителни и други фирми за около три години назад, както и дългове, погасени по давност.

Снети са обяснения от управителя на ВиК и се извършват проверки на фирмите-длъжници. След края на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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#несъбрани вземания #ВиК - Кърджали #икономическа полиция #проверка #новини в Метрото

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