"Икономическа полиция" проверява ВиК – Кърджали заради несъбрани над 40 000 евро от длъжници

Управител на ВиК – Кърджали е бил отведен с полицейски кордон за даване на показания по образувана преписка.

"Икономическата полиция" проверява местното ВиК дружество за несъбрани дългове в размер на над 40 000 евро. Установено е, че заради бездействие на длъжностно лице дружеството има парични вземания от строителни и други фирми за около три години назад, както и дългове, погасени по давност.

Снети са обяснения от управителя на ВиК и се извършват проверки на фирмите-длъжници. След края на проверката материалите ще бъдат внесени в прокуратурата, съобщиха от Областната дирекция на МВР.