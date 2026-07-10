"Икономическа полиция" разследва злоупотреби с пътни поръчки в Кърджали

Сектор "Икономическа полиция" в Областната дирекция на МВР в Кърджали разследва възможни злоупотреби при изпълнението на обществени поръчки за ремонт на пътища в община Кърджали. Проверява се реализацията на пет обособени позиции, за които през 2024 г. Община Кърджали е сключила договори с две фирми за 9,3 млн. евро, съобщи началникът на сектора Радослав Узунов.

Разминаване в цените е установено при количествено-стойностните сметки. Така например, веднъж кубик трошен камък е остойностен на 14,70 лва, а втори път - на 21 лева. Получава се разлика от над 400 000 лева, коментира Узунов.

Той допълни още, че се проверява как въпреки че по договорите има регламентирани непредвидени разходи от 10% от стойността, те са били поискани и получени в пълния си размер по сключените анекси. Друг обект на разследването е дали има реално почистване на терени, за което са били изписани 60 000 лева. Узунов уточни, че проверката продължава.

Злоупотребите със средства в сферата на инфраструктурата достигат дотам, че на места като Кърджали са създадени еднолентови пътища. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев на 26 юни при откриването на Лятната детска академия за сигурност на специализираните площадки по пътна и пожарна безопасност във великотърновското село Балван.