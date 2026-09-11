Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев пое цялата отговорност за болезненото равенство 2:2 срещу Локомотив София на "Тича“. "Моряците“ водеха с два гола и имаха числено превъзходство през цялото второ полувреме, но позволиха на столичани да се върнат в двубоя.

Наставникът призна, че още при червения картон за Божидар Кацаров е усетил опасността от отпускане в редиците на своя тим.

"Трудно е да се обясни това, което се случи. Още като видях червения картон, казах на момчетата, че това не е добре. Знам мисленето на футболистите. Пълно престъпление от наша страна. За всичко, което се случва, съм виновен аз“, заяви Илиев.

Той отправи изключително остри думи към състоянието на съблекалнята и призна, че е направил твърде много компромиси при изграждането на състава.

"Събираме някакви мъртъвци в съблекалнята и им даваме шанс. Направих много компромиси с много неща. Като бумеранг това се връща към теб. В съблекалнята няма кой да поеме отговорност“, продължи наставникът.

Илиев разкри, че е обмислял още промени в състава, но отказа да хвърли вината единствено върху конкретни футболисти.

"Аз и Тасев щях да сменя като Андреев. Но не са само те виновни. Това е безотговорно отношение. Събираме хора, които нямат характери“, категоричен беше той.

Най-сериозното разочарование за треньора идва от факта, че Черно море допусна два гола срещу съперник с човек по-малко, въпреки че на почивката водеше с 2:0.

"Второто полувреме може само да рушиш и пак няма да пуснеш два гола. Аз съм виновен. Жалко за доброто първо полувреме, което изиграхме“, коментира Илиев.

Специалистът отчете и начина, по който Локомотив логично е потърсил своите възможности след червения картон – най-вече чрез статични положения. Именно след корнер Анте Аралица върна първия гол за столичани, преди Димитър Костадинов да изравни за 2:2.

В заключение Илиев постави проблема най-вече в психиката и характера на футболистите.