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Илиан Илиев: За всичко, което се случва, съм виновен аз

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Треньорът на Черно море определи изпуснатата победа срещу Локомотив София като "пълно престъпление“ и отправи тежки критики към характера и отговорността на футболистите си

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Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев пое цялата отговорност за болезненото равенство 2:2 срещу Локомотив София на "Тича“. "Моряците“ водеха с два гола и имаха числено превъзходство през цялото второ полувреме, но позволиха на столичани да се върнат в двубоя.

Наставникът призна, че още при червения картон за Божидар Кацаров е усетил опасността от отпускане в редиците на своя тим.

"Трудно е да се обясни това, което се случи. Още като видях червения картон, казах на момчетата, че това не е добре. Знам мисленето на футболистите. Пълно престъпление от наша страна. За всичко, което се случва, съм виновен аз“, заяви Илиев.

Той отправи изключително остри думи към състоянието на съблекалнята и призна, че е направил твърде много компромиси при изграждането на състава.

"Събираме някакви мъртъвци в съблекалнята и им даваме шанс. Направих много компромиси с много неща. Като бумеранг това се връща към теб. В съблекалнята няма кой да поеме отговорност“, продължи наставникът.

Илиев разкри, че е обмислял още промени в състава, но отказа да хвърли вината единствено върху конкретни футболисти.

"Аз и Тасев щях да сменя като Андреев. Но не са само те виновни. Това е безотговорно отношение. Събираме хора, които нямат характери“, категоричен беше той.

Най-сериозното разочарование за треньора идва от факта, че Черно море допусна два гола срещу съперник с човек по-малко, въпреки че на почивката водеше с 2:0.

"Второто полувреме може само да рушиш и пак няма да пуснеш два гола. Аз съм виновен. Жалко за доброто първо полувреме, което изиграхме“, коментира Илиев.

Специалистът отчете и начина, по който Локомотив логично е потърсил своите възможности след червения картон – най-вече чрез статични положения. Именно след корнер Анте Аралица върна първия гол за столичани, преди Димитър Костадинов да изравни за 2:2.

В заключение Илиев постави проблема най-вече в психиката и характера на футболистите.

"Всеки човек, който е футболист по-малко, търси статични положения. Психиката не можеш да я промениш. Такъв се раждаш и такъв заминаваш“, завърши наставникът на Черно море.



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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Локомотив София #ПФК Черно море #Илиан Илиев

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