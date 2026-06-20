Илин Димитров: Благодаря на концесионерите и наемателите, които веднага започнаха работа на място

Министър Илин Димитров изиска незабавна оперативна информация от компетентните институции във връзка със сигналите за наличие на мазут и други нефтопродукти по плажни ивици на Южното Черноморие.

По информация, постъпила в Министерството на туризма, концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове са реагирали бързо и своевременно, като незабавно са организирали почистването и обезопасяването на засегнатите части от плажните ивици.

доц. Илин Димитров, министър на туризма: „Благодаря на концесионерите и наемателите, които не изчакаха административните процедури, а веднага започнаха работа на място. Бързото почистване на плажа е необходимо, но то е само част от общата реакция.“

БНТ продължи да следи обстановката, изпълнението на задълженията по договорите за концесия и наем и ще информираме туристическия сектор и обществеността въз основа на потвърдени данни от компетентните институции.





