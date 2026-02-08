БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха...
Чете се за: 02:12 мин.
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за...
Чете се за: 01:45 мин.
Тервел Замфиров отстъпи на крачка от олимпийския финал
Чете се за: 01:30 мин.
Тервел Замфиров сред най-добрите четирима в света след...
Чете се за: 01:07 мин.
Тервел Замфиров се класира за четвъртфиналите в...
Чете се за: 01:20 мин.
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло...
Чете се за: 00:47 мин.
Тервел Замфиров и Радослав Янков са на осминафинал в...
Чете се за: 03:35 мин.
Малена Замфирова се класира за осминафиналите в...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев беше избран за Играч №1 срещу Нотингам Форест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Българският национал подаде за два от головете при победата с 3:1 и получи висока оценка от феновете и мениджъра Даниел Фарке

илия груев беше избран играч нотингам форест
Слушай новината

Българският национал Илия Груев продължава с отличните си изяви във Висшата лига, след като беше избран за Играч на мача при победата на Лийдс с 3:1 над Нотингам Форест в среща от 25-ия кръг на първенството. Полузащитникът имаше ключова роля за успеха, като асистира за първия и третия гол на своя тим.

Груев събра 63 процента от вота на привържениците на Лийдс, съобщиха от официалните клубни канали и партньорската фенска платформа "Лийдс Фенс“. Освен двете голови подавания, българинът се отличи с много висок процент точни пасове, спечелени единоборства и стабилна игра в средата на терена.

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке не скри задоволството си от представянето на Груев, като заяви, че това е най-силният му мач през сезона във Висшата лига и в шеговит тон го определи като „смесица между Христо Стоичков и Лотар Матеус“.

От началото на кампанията Илия Груев има 16 мача и 3 асистенции в първенството, както и още две участия в турнирите за купите в английската футболна система. След победата Лийдс има 29 точки и увеличи аванса си на 6 пункта над зоната на изпадащите, където първи под чертата остава Уест Хям.

Свързани статии:

Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест
Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест
Отличен мач за българския национал.
Чете се за: 01:45 мин.
#Лийдс Юнайтед #Илия Груев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
1
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
2
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
4
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
5
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите – позициите на ГЕРБ и ПП-ДБ
6
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
6
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...

Още от: Европейски футбол

Стоилов, Кръстев и Гьозтепе с равенство в Турция
Стоилов, Кръстев и Гьозтепе с равенство в Турция
Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026 Тер Щеген претърпя операция, под въпрос е за Мондиал 2026
Чете се за: 01:37 мин.
Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант Олимпик Лион измъкна победата срещу Нант
Чете се за: 00:47 мин.
Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия Християн Петров и Хееренвеен записаха поражение в Нидерландия
Чете се за: 01:07 мин.
70 паунда на седмица 70 паунда на седмица
Чете се за: 06:32 мин.
Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона Нов болезнен провал остави Фиорентина в опасната зона
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026 Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост С 456 карамфила в памет на жертвите по пътищата протестиращи блокираха Орлов мост
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом Две стотни разделиха Малена Замфирова от четвърфиналите в паралелния гигантски слалом
Чете се за: 01:20 мин.
Сноуборд
Случаят „Петрохан“ и бавенето на изборите –...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Официално: Двама арестувани за стрелбата в Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Пожар в Националната онкологична болница в София, няма пострадали
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Във Велинград ремонтите идват и си отиват, но тя остава:...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ