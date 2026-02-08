Илия Груев беше избран за Играч №1 срещу Нотингам Форест

Българският национал Илия Груев продължава с отличните си изяви във Висшата лига, след като беше избран за Играч на мача при победата на Лийдс с 3:1 над Нотингам Форест в среща от 25-ия кръг на първенството. Полузащитникът имаше ключова роля за успеха, като асистира за първия и третия гол на своя тим.

Груев събра 63 процента от вота на привържениците на Лийдс, съобщиха от официалните клубни канали и партньорската фенска платформа "Лийдс Фенс“. Освен двете голови подавания, българинът се отличи с много висок процент точни пасове, спечелени единоборства и стабилна игра в средата на терена.

The votes are in and there's one overwhelming winner! With 63%, your @HisenseUK Player of the Match was... Ilia Gruev! — Leeds United (@LUFC) February 8, 2026

Мениджърът на Лийдс Даниел Фарке не скри задоволството си от представянето на Груев, като заяви, че това е най-силният му мач през сезона във Висшата лига и в шеговит тон го определи като „смесица между Христо Стоичков и Лотар Матеус“.

От началото на кампанията Илия Груев има 16 мача и 3 асистенции в първенството, както и още две участия в турнирите за купите в английската футболна система. След победата Лийдс има 29 точки и увеличи аванса си на 6 пункта над зоната на изпадащите, където първи под чертата остава Уест Хям.