БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Отличен мач за българския национал.

Ноа Окафор
Снимка: БТА
Слушай новината

Лийдс победи Нотингам Форест с 3:1 в първия мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев се отличи с две асистенции.

В средата на първото полувреме домакините демонстрираха офанзивната си мощ. В 24-ата минута удар с глава на Доминик Калвърт-Люин срещна напречната греда.

Две минути по-късно възпитаниците на Даниел Фарке откриха резултата на стадион "Елън Роуд" в Лийдс. Илия Груев отправи подаване по въздух и изведе Джейдън Богъл сам срещу вратаря в наказателното поле. За голмайстора остана задачата да стреля в близкия ъгъл за 1:0.

Само четири минути по-късно йоркшърци удвоиха преднината си. Ноа Окафор засече от движение подаване в пеналтерията на Джеймс Джъстин.

След почивката футболистите в бяло побързаха да подпечатат успеха си с нов гол в 49-ата минута. Доминик Калвърт-Люин засече с гърди центриране в наказателното поле на Илия Груев.

Играчите на Шон Дайч стигнаха до почетен гол в 86-ата минута, когато Лоренцо Лука засече с глава центриране от дясното крило на Омари Хътчинсън. И двамата се появиха в игра в 54-ата минута.

Двата отбора са съседи в класирането. Лийдс остава на 16-ото място в таблицата с 29 точки, докато Нотингам Форест заема 17-ата позиция в подреждането с 26 пункта.

#Нотингам Форест #Илия Груев #Лийдс

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е заедно с издирвания Ивайло Калушев
1
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишно момче е...
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия месец
2
Камерите на АПИ засекли кемпера на Ивайло Калушев в края на миналия...
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
3
Полицаи са беседвали с бащата на момчето, което е с Ивайло Калушев
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам човека, с когото е синът ми
4
Бащата на изчезналото момче пред БНТ: Спокоен съм – познавам...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
5
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с издирвания Калушев, Агенцията за закрила на детето се самосезира
6
Нови детайли по случая "Петрохан": 15-годишен е с...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
2
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
3
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията Ивайло Калушев
4
Частна фондация финансирала дейността на издирвания от полицията...
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая "Петрохан"
6
Митов разпореди проверка на организацията, свързана със случая...

Още от: Футбол

Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Осасуна отказа Селта в Ла Лига
Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус Мениджърът на Лийдс сравни Груев със Стоичков и Матеус
Чете се за: 02:07 мин.
Едно полувреме за Мартин Минчев с екипа на Краковия в Полша Едно полувреме за Мартин Минчев с екипа на Краковия в Полша
Чете се за: 01:17 мин.
Росен Божилов и Пиза се пребориха за точка срещу Верона Росен Божилов и Пиза се пребориха за точка срещу Верона
Чете се за: 00:32 мин.
Първи мачове за Левски и Лудогорец в Първа лига през пролетта Първи мачове за Левски и Лудогорец в Първа лига през пролетта
Чете се за: 02:22 мин.
Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка Александър Тунчев: Малко се дръпнахме и чакахме мачът да свърши и ЦСКА да сбърка
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Мир в Украйна до март? Мир в Украйна до март?
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията Конгресът на БСП: Избират ръководство на партията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан Свлачищни процеси застрашават обществени сгради в Тутракан
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Костадин Костадинов: Ограничаването на секциите в чужбина не...
Чете се за: 03:15 мин.
Политика
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След преговорите в Маскат: САЩ наложиха нови петролни санкции срещу...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
С уникална церемония едновременно в четири града бяха открити...
Чете се за: 08:32 мин.
Спорт
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ