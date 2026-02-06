Илия Груев се отличи с две асистенции при успеха на Лийдс над Нотингам Форест

Лийдс победи Нотингам Форест с 3:1 в първия мач от 25-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев се отличи с две асистенции.

В средата на първото полувреме домакините демонстрираха офанзивната си мощ. В 24-ата минута удар с глава на Доминик Калвърт-Люин срещна напречната греда.

Две минути по-късно възпитаниците на Даниел Фарке откриха резултата на стадион "Елън Роуд" в Лийдс. Илия Груев отправи подаване по въздух и изведе Джейдън Богъл сам срещу вратаря в наказателното поле. За голмайстора остана задачата да стреля в близкия ъгъл за 1:0.

Само четири минути по-късно йоркшърци удвоиха преднината си. Ноа Окафор засече от движение подаване в пеналтерията на Джеймс Джъстин.

След почивката футболистите в бяло побързаха да подпечатат успеха си с нов гол в 49-ата минута. Доминик Калвърт-Люин засече с гърди центриране в наказателното поле на Илия Груев.

Играчите на Шон Дайч стигнаха до почетен гол в 86-ата минута, когато Лоренцо Лука засече с глава центриране от дясното крило на Омари Хътчинсън. И двамата се появиха в игра в 54-ата минута.

Двата отбора са съседи в класирането. Лийдс остава на 16-ото място в таблицата с 29 точки, докато Нотингам Форест заема 17-ата позиция в подреждането с 26 пункта.