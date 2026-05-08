Илиян Филипов: Ботев ще бъде по-силен и ще се бори за Европа

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов заяви, че отборът ще бъде по-силен през следващата кампания и ще се бори за участие в европейските клубни турнири.

Той се обърна към привържениците чрез социалните мрежи, след като стана ясно, че клубът е получил лиценз за участие както в Първа лига, така и в турнирите на УЕФА.

"Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите осем отбора в България. Изпълних обещанието си за този сезон“, заяви Филипов.

Той подчерта, че това е само началото и амбициите на клуба са значително по-високи.

"Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири“, добави благодетелят на „жълто-черните“.

Филипов призова феновете за единство и подкрепа, като подчерта, че само с общи усилия клубът може да се върне на нивото, което заслужава.