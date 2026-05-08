Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел

Националът на България за Купа "Дейвис“ Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сабадел с награден фонд от 30 хиляди долара.

20-годишният българин се наложи над Даниел Жаде с 6:4, 6:4 в двубой от четвъртфиналите, продължил час и 38 минути. Радулов демонстрира стабилност в ключовите моменти, като в първия сет реализира единствения пробив в седмия гейм.

Във втората част българинът изостана с 0:3, но показа характер и обърна развоя на мача. След като изравни до 3:3, той стигна до нова серия от три поредни гейма при 3:4, за да затвори срещата при 6:4.

Така Радулов записа пета поредна победа в турнира, като до момента няма загубен сет – две от тях дойдоха в квалификациите, а още три в основната схема.

В спор за място на финала българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Макс Алкала Гури и Иманол Лопес Морильо.