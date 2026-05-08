Илиян Радулов продължава без грешка и достигна полуфиналите в Сабадел

Българинът записа пета поредна победа без загубен сет след успех над Даниел Жаде
Националът на България за Купа "Дейвис“ Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей в Сабадел с награден фонд от 30 хиляди долара.
20-годишният българин се наложи над Даниел Жаде с 6:4, 6:4 в двубой от четвъртфиналите, продължил час и 38 минути. Радулов демонстрира стабилност в ключовите моменти, като в първия сет реализира единствения пробив в седмия гейм.
Във втората част българинът изостана с 0:3, но показа характер и обърна развоя на мача. След като изравни до 3:3, той стигна до нова серия от три поредни гейма при 3:4, за да затвори срещата при 6:4.
Така Радулов записа пета поредна победа в турнира, като до момента няма загубен сет – две от тях дойдоха в квалификациите, а още три в основната схема.
В спор за място на финала българинът ще се изправи срещу победителя от двубоя между Макс Алкала Гури и Иманол Лопес Морильо.