Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула

Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров достигна до финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула с награден фонд от 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 2 българин се наложи над Касра Рахмани с 6:3, 2:6, 6:2 в оспорван полуфинал, продължил повече от два часа. Нестеров показа стабилност в решителните моменти, като след равенство 3:3 в първия сет взе три поредни гейма за 6:3.

Във втората част българинът допусна спад и загуби четири поредни гейма, което позволи на съперника му да изравни резултата. В третия сет обаче Нестеров доминираше изцяло, като със серия от пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 стигна до крайния успех.

Така той записа четвърта поредна победа в турнира, като до момента е загубил само два сета.

В спора за трофея Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Артюр Нагел. Българинът има седем титли на сингъл в турнирите на Международната федерация по тенис, като за последно триумфира в началото на февруари в Монастир.