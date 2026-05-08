Пьотр Нестеров се класира за финала в Санта Маргерита ди Пула

Българинът ще спори за титлата срещу Артюр Нагел след убедителен успех на полуфиналите
Националът на България за Купа "Дейвис“ Пьотр Нестеров достигна до финала на сингъл на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула с награден фонд от 30 хиляди долара.
Поставеният под номер 2 българин се наложи над Касра Рахмани с 6:3, 2:6, 6:2 в оспорван полуфинал, продължил повече от два часа. Нестеров показа стабилност в решителните моменти, като след равенство 3:3 в първия сет взе три поредни гейма за 6:3.
Във втората част българинът допусна спад и загуби четири поредни гейма, което позволи на съперника му да изравни резултата. В третия сет обаче Нестеров доминираше изцяло, като със серия от пет поредни гейма от 1:2 до 6:2 стигна до крайния успех.
Така той записа четвърта поредна победа в турнира, като до момента е загубил само два сета.
В спора за трофея Пьотр Нестеров ще се изправи срещу Артюр Нагел. Българинът има седем титли на сингъл в турнирите на Международната федерация по тенис, като за последно триумфира в началото на февруари в Монастир.