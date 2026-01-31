Илиян Радулов се класира за финала на турнир на червени кортове в Турция

Българският тенисист Илиян Радулов се класира за финала на единично на турнира на червени кортове в Анталия (Турция). Наградата е с награден фонд 15 хиляди долара.

20-годишният Радулов надделя на полуфиналите над поставения под номер 2 Макс Алкала Гури (Испания) с 6:3, 6:4 за час и 44 минути. Така той записа трета победа в три мача над испанеца.

Двубоят започна с няколко часа закъснение и беше прекъснат за кратко в края на втория сет заради лошото време в Анталия.

Българинът поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част изостана с 2:4, но със серия от четири поредни гейма направи обрат и спечели мача.

За титлата утре той ще играе срещу победителя от сръбския сблъсък между номер 6 Душан Обрадович и номер 7 Стефан Попович.