Илиян Радулов се завърна на корта с победа

Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Това беше първи мач за Радулов от 7 юни миналата година, след като в този период той лекуваше контузия.

Българинът направи обрат, побеждавайки Матияс Уйвари (Австрия) с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 51 минути игра.



20-годишният Радулов започна трудно, като загуби първите три гейма и първия сет с 6:3, но след това значително подобри играта си. След като поведе с 5:1 във втората част, той я спечели с 6:3 и продължи доминацията си в третия сет, спечелвайки го с 6:1 и класирайки се за втория кръг. Там националът на България ще се изправи срещу осмия поставен в схемата Денис Клок (Русия).

Междувременно, Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара. 19-годишният българин отстъпи с 4:6, 4:6 на четвъртия поставен в схемата Георгий Кравченко (Украйна). Двубоят продължи 73 минути, като и двата сета се развиха по идентичен начин, като след 4:4 Маздрашки загуби следващите два гейма.

Динко Динев пък отпадна за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставеният под №4 в схемата на сингъл Динев загуби с 2:6, 2:6 от Мелих Анаватан (Турция) за 73 минути игра.

По-късно днес Динев ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът в тандем с Феликс Мишкер (Великобритания) ще се изправят срещу първите поставени в схемата турци – С. Мерт Оздемир и Мерт Наци Тюркер.