Илиян Радулов се завърна на корта с победа

Националът на България за Купа „Дейвис" не беше играл от юни миналата година.
Националът на България за Купа „Дейвис" Илиян Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 15 хиляди долара. Това беше първи мач за Радулов от 7 юни миналата година, след като в този период той лекуваше контузия.
Българинът направи обрат, побеждавайки Матияс Уйвари (Австрия) с 3:6, 6:3, 6:1 за час и 51 минути игра.
20-годишният Радулов започна трудно, като загуби първите три гейма и първия сет с 6:3, но след това значително подобри играта си. След като поведе с 5:1 във втората част, той я спечели с 6:3 и продължи доминацията си в третия сет, спечелвайки го с 6:1 и класирайки се за втория кръг. Там националът на България ще се изправи срещу осмия поставен в схемата Денис Клок (Русия).
Междувременно, Анас Маздрашки отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара. 19-годишният българин отстъпи с 4:6, 4:6 на четвъртия поставен в схемата Георгий Кравченко (Украйна). Двубоят продължи 73 минути, като и двата сета се развиха по идентичен начин, като след 4:4 Маздрашки загуби следващите два гейма.
Динко Динев пък отпадна за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Захра (Кувейт) с награден фонд 15 хиляди долара. Поставеният под №4 в схемата на сингъл Динев загуби с 2:6, 2:6 от Мелих Анаватан (Турция) за 73 минути игра.
По-късно днес Динев ще играе на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българинът в тандем с Феликс Мишкер (Великобритания) ще се изправят срещу първите поставени в схемата турци – С. Мерт Оздемир и Мерт Наци Тюркер.