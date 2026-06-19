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Има пострадали при сбиване на Централния кооперативен пазар в Габрово

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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пострадали сбиване централния кооперативен пазар габрово

Сигнал за конфликт между група хора, прераснал в сбиване, е подаден снощи около 20:00 часа в Районното управление в Габрово. Инцидентът е станал на територията на Централния кооперативен пазар в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Габрово.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи. Към момента се извършват процесуално-следствени действия и се изясняват всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

По първоначални данни има пострадали хора, които са прегледани от медицински екипи. От полицията посочват, че допълнителна информация ще бъде предоставена след приключване на първоначалните действия по разследването.

#бой в Габрово #полицията в Габрово

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